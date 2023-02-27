Хотів втекти до Південної Кореї: наркодилер зробив пластичну операцію, щоб виглядати як кореєць

Щоб уникнути кримінальної відповідальності тайський наркодилер кілька разів робив пластичні операції на обличчі. За допомогою них він хотів виглядати як кореєць.

Про це пише BBC News Україна.

Відомо, що чоловік змінив ім'я із Сеонга Жиміна на Сагарата Саванг'єнга.

Попри це, злочинцю не вдалося уникнути відповідальності. Його впіймали у житловому комплексі в Бангкоку.

Чоловіка розшукували три місяці. За даними правоохоронців, від власного обличчя підозрюваного "нічого не залишилося".

Свідки описали злочинця як "привабливого корейського чоловіка". У поліції зазначили, що таким чином чоловік планував переїхати до Південної Кореї.

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"Хочу розпочати нове життя. Нудно мені в Таїланді", - заявив він.

Поліція звинувачує затриманого у нелегальному ввезенні наркотиків. Чоловіка раніше затримували уже тричі. Один раз - за напад, але при цьому у нього знайшли 290 пігулок екстазі та 2 кг наркотиків у рідкій формі.

Очільник поліції Бангкоку назвав Сагарата Саванг'єнга "однією з головних причин епідемії екстазі у Бангкоку".

"У свої 25 років він є справжнім наркобароном, який завозить екстазі з Європи", - заявив шеф поліції, запевнивши, що розслідування триватиме, і може привести до інших країн.

Затриманий у відеопоказах заявив, що він отримував екстазі переважно з Нідерландів, але не знає жодного імені конкретних осіб, із якими він мав справу.

Нагадаємо, що монахи буддійського храму в провінції Таїланду Пхетчабун не пройшли тест на наркотики, після чого їх усунули від служінь. Після цього в монастирі не залишилося жодного ченця.

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