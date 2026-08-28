Завжди вмикаєте музику чи подкаст: що може приховуватися за цією звичкою

Чому люди постійно слухають музику та подкасти / © Credits

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Звичка заповнювати кожну вільну хвилину музикою, подкастами чи фоновим телевізором може бути не лише способом розважитися. Для деяких людей постійний шум стає можливістю уникнути дискомфорту, який виникає, коли вони залишаються наодинці зі своїми думками.

На це, зокрема, вказують результати досліджень під керівництвом психолога Тімоті Вілсона з Університету Вірджинії, опублікованих 2014 року.

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Про це повідомило видання Silicon Canals.

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Чому людям може бути складно залишатися в тиші

У межах 11 досліджень учасників залишали наодинці в порожній кімнаті на шість–15 хвилин і просили в цей час нічим не займатися, а лише думати. Більшість зізналася, що не отримала від такого проведення часу особливого задоволення. Ба більше, звичайні повсякденні заняття учасники оцінили як приємніші, ніж можливість просто побути наодинці зі своїми думками.

В одному з експериментів учасники, які раніше заявили, що готові заплатити, аби уникнути легкого удару струмом, зрештою вирішили випробувати його на собі, замість того щоб просто сидіти наодинці зі своїми думками. Так вчинили близько двох третин чоловіків і чверть жінок.

Водночас результати дослідження викликали суперечки. Інші науковці, проаналізувавши отримані дані, заявили, що початкову інтерпретацію могли перебільшити. Вони звернули увагу, що учасники в середньому оцінювали перебування наодинці зі своїми думками приблизно посередині шкали, а не як однозначно неприємний досвід.

Нагадаємо, водночас тренд свідомої самотності (single and thriving) дедалі більше виходить за межі соцмереж. 2019 року близько чотирьох із десяти дорослих віком від 25 до 54 років не мали партнера, що на 9% більше, ніж 1990-го.

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