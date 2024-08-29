Займались коханням на задньому сидінні: Range Rover пари епічно затонув у річці (фото)

У США пара ледь не втопилася після того, як вирішила зайнятися коханням на задньому сидінні авто.

Про це повідомляє New York Post.

28 серпня близько 4:15 ранку вони займалися сексом в Range Rover біля річки Шуйлкилл в парку Фейрмаунт, штат Філадельфія. У процесі одна з їхніх кінцівок натиснула на важіль перемикання передач позашляховика і вже за мить авто перекинулось через край і впав у воду.

Закохані, імена яких не розголошуються, встигли вистрибнути з машини до того, як вона пішла під воду біля мосту Strawberry Mansion. Під час інциденту ніхто з них не постраждав.

Range Rover затонув у річці / Фото: CBS

Range Rover витягли з річки близько 9 ранку.

Range Rover затонув у річці / Фото: CBS

Range Rover затонув у річці / Фото: CBS

Правоохоронці повідомили, що проти пари не висунуто жодних звинувачень.

Нагадаємо, маленький відвідувач музею випадково розбив експонат віком 3500 років. Реакція закладу приголомшила всіх.

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