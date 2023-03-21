Зберете не одне відро урожаю: чим підживити вишню навесні, щоб отримати багато плодів

Найчастіше вишню удобрюють восени, але якщо ви цього не зробили, не варто засмучуватися. Це можна зробити і ранньою весною. Головне — підібрати правильне добриво.

Коли підживлювати вишню навесні

Відразу необхідно звернути увагу, що підгодівля вишні залежить від віку дерева. Якщо саджанці були нещодавно висаджені, вони не потребують додаткової підгодівлі, адже під час висадження отримали всі потрібні їм речовини. Молодим деревцям, які ще не плодоносять, краще вносити органічні добрива (компост, гній, органічні суміші). Вишні, які вже приносять плоди, підживлюють 3-4 рази на рік, а старі дерева (вік понад 7 років) — один раз на рік.

Чим удобрювати вишні: основні види добрива

Вишням потрібні два варіанта добрив: органічні та мінеральні. Найкраще підходять такі органічні добрива: перепрілий гній, компост, тирса. За допомогою їх можна зробити ґрунт пухким та родючим. Серед основних мінеральних добрив, які необхідні вишням, можна назвати такі: калій, азот, фосфор, мідь, залізо, марганець, бор, сірка та інші елементи. Вони забезпечать дереву ріст, імунітет і хорошу урожайність. Також садівники використовують для вишень аміачну селітру, сечовину, суперфосфат і калійну сіль. Можете сміливо брати добрива з сіркою, магнієм чи кальцієм — азофоска, амофоска, нітроамофоска.

Чим підживити вишню ранньою весною, щоб було багато плодів

Навесні вишню починають підгодовувати для того, щоб допомогти їй "прокинутися" і піти в ріст. Ще до того, як розпустилися бруньки, рекомендовано обприскати дерево 3%-ною бордоською рідиною для захисту від грибкових захворювань. Крім цього, така рідина багата на мідь. Приготувати розчин доволі просто: візьміть 300 г мідного купоросу, 300 г негашеного вапна і розведітьв 10 літрах води.

До початку квітіння вишню також можна підживити сечовиною або аміачною селітрою:

якщо це молоде дерево (2-4 роки), його краще обприскати сечовиною (30 г речовини на 10 літрів води) чи зробити кореневу підгодівлю аміачною селітрою (15 г речовини на 1 кв. метр пристровбурного кола);

якщо дерево має вік понад 4 роки, потрібно довати менше сечовини під час обприскування (20 г на 10 літрів) або підгодовувати корені більшою кількістю аміачної селітри (20 г на 1 кв. метр пристровбурного кола).

Для правильного кореневого підживлення, спочатку злегка розпушіть ґрунт, рясно полийте пристовбурне коло (в залежності від віку дерева потрібно від 3 до 6 відер води) і після цього додати рідке добриво у землю. Сухі добрива рівномірно розподіляють по поверхні ґрунта і скородять граблями.

Чим удобрити вишню навесні під час квітіння

Коли вишні починають квітнути, садівники радять робити кореневу підгодівлю дерев попелом та коров'яком. Для цього готують спеціальний розчин: 10 склянок попелу, 5 літрів коров'яку та 50 літрів води. Якщо вишня віком 4-7 років, на одне дерево йде 1 відро розчину, для старших дерев потрібно вже 2-3 відра.

Зверніть увагу, що вишні для росту та високої урожайності потрібен нейтральний ґрунт. Часто початківці не отримують урожай саме через закислення. Якщо на вашій ділянці ґрунт кислий, його потрібно нейтралізувати. Для цього на 1 кв. метр ділянки розсипають приблизно 300 г вапна чи доломітового порошка.

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