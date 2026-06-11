Збірні будинки з AliExpress і Temu: головні ризики, про які мовчать продавці (фото)

Модульний будинок з AliExpress / © aliexpress.com

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Соцмережі підкорюють відео з розпакуванням будинків з AliExpress та Temu, ціна яких стартує від 10 тис. фунтів стерлінгів (близько 600 тис. грн). Проте експерти попереджають: реальна вартість облаштування такого житла може виявитися значно вищою через бюрократичні перепони та будівельні норми.

Про цей пише Daily Mail.

Готові будинки з AliExpress і Temu — ціни та параметри

Якщо ви вже відчули наслідки житлової кризи, вас може зацікавити незвична альтернатива — придбання готового будинку на AliExpress або Temu. Китайські маркетплейси пропонують збірні оселі за ціною від кількох тисяч фунтів стерлінгів.

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Платформи, які здобули популярність завдяки надзвичайно низьким цінам, виставляють на продаж збірні будинки, що на перший погляд видаються доволі комфортними: зі спальнями, ванними кімнатами та навіть сонячними панелями. Більш доступні моделі коштують близько 10 тис. фунтів стерлінгів (600 тис. грн).

Найдорожчий варіант на AliExpress — сучасний будинок вартістю 61 670 фунтів (близько 3 700 871 грн). Він має дві спальні, дві вітальні та два балкони. Відтак за 185 010 фунтів (близько 11 102 614 грн), а також за наявності земельної ділянки та певної частки фантазії, можна сформувати шестикімнатне житло, поєднавши три такі модулі.

Серед особливостей інтер’єру — мармурова підлога, система голосового керування та скляні світлові ліхтарі. За додаткову оплату покупцям також пропонують проєкційне обладнання, електричний підігрів підлоги та автоматизовані затемнювальні штори.

Частина розширюваних контейнерних будинків довжиною від 20 до 40 футів (від 6 до 12 м) постачається з Китаю вже в готовому вигляді та з безкоштовною доставкою. Інші моделі мають складну конструкцію (foldable), що може бути зручним для тих, хто часто змінює місце проживання або подорожує.

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Модульний будинок з AliExpress / © aliexpress.com

Додаткові витрати на встановлення будинків з AliExpress і Temu

Втім, попри привабливі цінники, покупцям варто враховувати не лише вартість самого будинку. На цьому наголошує викладачка управління будівництвом в університеті Ноттінгем Трент Сара Саадуні.

«Ціна в оголошенні — це лише частина історії. У подібному проєкті справжні витрати починаються тоді, коли ви додаєте доставку, імпортні мита, ПДВ, послуги крана, фундамент, підготовку ділянки, підключення комунікацій, погодження проєкту, будівельний контроль, а також імовірні витрати на адаптацію чи виправлення недоліків. Іншими словами, ціна самого виробу може видаватися дуже привабливою, але загальна вартість проєкту — це вже зовсім інша історія», — пояснила експертка.

За її словами, такий будинок буде добре працювати лише тоді, коли його правильно спроєктовано з урахуванням клімату, орієнтації та особливостей місця встановлення. Зокрема, у Британії це означає необхідність ретельно продумати теплоізоляцію, герметичність, вентиляцію, сонячне нагрівання, ризик перегріву та довговічність конструкції. Одне рішення не може підходити для всіх умов.

«Головне питання полягає не в тому, чи є будинок збірним, а в тому, з чого він зроблений, звідки походить і як поводитиметься протягом усього терміну експлуатації. Якщо оздоблення прослужить лише п’ять років і потребуватиме заміни, це суттєво збільшить вуглецевий слід», — розповіла Саадуні.

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Будинки з AliExpress і Temu навряд чи відповідають будівельним нормам

Очільник напряму політики та ринкового аналізу Національної федерації будівельників Британії Ріко Войтулевич також вважає, що подібні будинки навряд чи відповідатимуть чинним нормативним стандартам.

«Нам відчайдушно потрібні нові будинки, але ці моделі не підпадають під кодекси захисту споживачів житла, не відповідають будівельним нормам і навряд чи отримають дозвіл на будівництво. Водночас, якщо вам якимось чином вдасться отримати дозвіл, у багатьох місцях такий будинок окупиться вже за шість місяців порівняно з орендою», — зауважив експерт.

Будинки китайського виробництва зазвичай продаються з гарантією або можливістю безкоштовного повернення протягом 90 днів. У США покупці вже неодноразово розповідали про свій досвід придбання аналогічних модульних осель через Temu.

Модульний будинок з AliExpress / © aliexpress.com

Дозвіл на встановлення модульного будинку

Втім, у більшості випадків для встановлення будинку на термін понад 28 днів — зокрема й придбаного на Temu чи AliExpress — необхідно отримати погодження від місцевих органів влади. Як зазначають у компанії-виробнику модульних будинків MPH Building Systems, процедура оформлення такого дозволу може виявитися тривалою, складною та витратною.

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«Отримання дозволу на встановлення модульної будівлі може супроводжуватися низкою труднощів, включно змісцевими зональними обмеженнями, запереченнями сусідів та необхідністю відповідати екологічним і естетичним вимогам. Ці перешкоди можуть затягнути процес погодження та збільшити витрати. Для подолання таких труднощів важливо заздалегідь взаємодіяти з місцевою громадою, вирішувати можливі питання та демонструвати переваги запропонованого проєкту», — розповіли в MPH Building Systems.

Там додали, що шанси на схвалення заявки також підвищує проведення ретельного аналізу ділянки та забезпечення відповідності планів місцевій політиці забудови.

Для подання документів необхідно підготувати детальний пакет матеріалів: креслення майбутньої споруди, плани поверхів, схему розміщення на ділянці та пояснювальну записку із зазначенням призначення будівлі.

Фахівці MPH Building Solutions рекомендують залучити архітектора або консультанта з планування, який допоможе перевірити документацію на відповідність вимогам і підвищити ймовірність отримання позитивного рішення.

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Модульний будинок з AliExpress / © aliexpress.com

Також від заявників часто вимагають додаткові документи, серед яких оцінка впливу на довкілля, аналіз ризиків підтоплення та супровідний лист із поясненням того, як проєкт відповідатиме місцевим правилам забудови.

«Якщо ви реалізуєте проєкт, що потребує дозволу на будівництво, без отримання такого дозволу, ви ризикуєте отримати припис про примусове усунення порушень, який зобов’яже вас скасувати всі виконані зміни.Будівельне законодавство існує для того, щоб місцева влада могла контролювати відповідність забудови встановленим вимогам. При цьому враховуються такі фактори, як використання земельних ділянок і будівель, зовнішній вигляд споруд, благоустрій території, доступ до доріг та вплив на довкілля. Тому з юридичного та фінансового погляду вам слід переконатися, що для запланованої модульної будівлі отримано всі необхідні дозволи», — застерегли в MPH Building Solutions.

Відгуки власників будинків з AliExpress і Temu

Чимало таких будинків продаються з обіцянкою безкоштовної доставки з китайської провінції Хенань. У середньому покупцям доводиться чекати близько двох місяців, а кінцева вартість залежить від комплектації та додаткових опцій.

У TikTok користувачі активно діляться власним досвідом замовлення подібного житла. Один із чоловіків продемонстрував процес доставки будинку з AliExpress до Бірмінгема. Інший блогер, @kylethomas, розповів, що під час транспортування його будинок зазнав пошкоджень, однак це не зіпсувало враження від покупки.

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«Він справді прибув. Він величезний», — сказав чоловік.

Згідно з інформацією AliExpress, більшість таких будинків виготовляють зі сталевих конструкцій. За потреби їх можна переміщати за допомогою крана, а кілька модулів — об’єднувати між собою для створення просторішого житла.

Після доставки власникам часто доводиться додатково подбати про підключення комунікацій. Якщо вони не мають необхідних навичок у сфері електромонтажу чи сантехніки, для під’єднання будинку до централізованих мереж або автономних систем водо- та електропостачання доведеться залучати фахівців.

Оскільки модульні будинки прибувають практично готовими до використання, їх не можна встановлювати безпосередньо на ґрунт. Для стабільності конструкції необхідно облаштувати бетонний фундамент, який запобігатиме просіданню.

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Модульний будинок з AliExpress / © aliexpress.com

Австралійка Теммі поділилася своїм досвідом експлуатації такого будинку через пів року після встановлення у відео на YouTube-каналі Heads of Estate & Renovation.

«Він досі стоїть. Я цілком задоволена тим, що маю», — сказала жінка.

Демонструючи своє компактне житло, Теммі зізналася, що не минулося без певних труднощів, зокрема проблем із протіканнями.

«Отримуєш те, за що платиш», — додала вона, пояснивши, що самостійно й недорого виконала ремонт, зокрема усунула протікання туалету.

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Розмірковуючи про те, кому можуть підійти такі будинки, жінка зазначила: «Це радше варіант для однієї людини або пари. Більшій кількості людей там буде тісно».

Популярності таким будинкам додають і численні відео американських блогерів. Зокрема, родина Royalty Family придбала будинок на Temu для свого сина-підлітка, щоб він міг проводити час із друзями окремо від решти членів сім’ї. Відео з результатом набрало понад 140 тис. вподобань. У коментарях користувачі позитивно оцінили експеримент.

Один із глядачів написав: «Будинок із Temu набагато кращий, ніж я очікував».

Інший зазначив: «Багато бездомних людей, які тяжко працюють, були б раді мати такий будинок!»

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Ще один користувач додав: «Оце вже справжній шопінг нового рівня».

Американський блогер Unspeakable також вирішив протестувати подібний формат житла. Він придбав на Temu кілька господарських модулів і поєднав їх в одну конструкцію, створивши повноцінний будинок. Втім, під час перевірки на стійкість до несприятливих погодних умов виявилися певні недоліки. Зокрема, під дією потужного повітряного потоку від промислового вентилятора споруда почала помітно вібрувати.

До слова, в Україні досі реально придбати житло з бюджетом до 20 тис. дол., хоча стан таких квартир часто потребує капітального ремонту. Найбільше дешевих пропозицій — у Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській та Сумській областях через близькість до лінії фронту. На Київщині такі варіанти трапляються рідше, переважно у містах-супутниках та далеко від столиці. Ціна залежить від безпекової ситуації в регіоні, стану будинку та необхідності оновлення житла.

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