Збився пух в куртці: як швидко повернути об'єм та прибрати грудки

Якщо випрати пуховик неправильно, всередині пух зіб'ється в грудочки і виріб виглядатиме неакуратно. В такому разі доведеться його самостійно розправляти. ТСН.ua розповідає, що робити, коли збився пух після прання.

Як прати, щоб пух в куртці не збився

Будь-яку проблему легше попередити, аніж потім вирішувати. Саме тому варто пам'ятати, як правильно очищати пуховик з натуральним чи штучним наповнювачем.

Насамперед, всі пуховики і куртки потрібно прати з використанням делікатного режиму, якщо ви використовуєте пральну машину. При цьому краще поставити температуру не вище 40 градусів та зменшити кількість обертань до 500-600. А щоб пух в куртці не збився, рекомендують класти в барабан тенісні м'ячики. Вони будуть постійно збивати синтепон або пух в процесі очищення.

Що робити, якщо збився пуховик після прання

Якщо все ж таки під час прання пух збився і ваша куртка виглядає не дуже акуратною, не переживайте. Адже ситуацію все ще можна виправити. Для цього існує кілька перевірених методів:

Візьміть тенісні м'ячики (4-5 штук повинно вистачити), покладіть мокрий пуховик в пральну машинку разом з ними, увімкніть режим віджимання. Якщо у вас немає під руками тенісних м'ячиків, підійде будь-яка досить міцна палка. Куртка розкладається на рівній поверхні, а потім акуратно вибивається палкою (наприклад, підійде ручка від швабри). Також можна взяти пилосос, розкласти пуховик на твердій рівній поверхні (наприклад, на столі), увімкнути середню потужність та "пройтись" шлангом без насадки по поверхні виробу.

Якщо всі ці методи вам не підходять (наприклад, немає під руками допоміжних предметів), збитий пух в куртці можна розрівняти руками. Для цього ретельно промацайте кожен сантимент пуховика, знайдіть грудочки і просто розберіть їх пальцями. Хоча на це і піде багато часу, але результат вас порадує.