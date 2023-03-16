Збуджені мавпи закидали туристів камінням та потрощили їм ноги (фото)

Приматологи кажуть, що бабуїни "можуть легко засмутитися через речі, до яких вони не звикли".

Троє туристів у Південній Африці отримали переломи ніг після нападу збуджених бабуїнів, які скотили на людей величезний валун.

Про це пише New York Post із посиланням на пошуково-рятувальну службу Wilderness у Західному Кейпі.

Інцидент із мавпами стався в лютому після того, як група із семи туристів вирушила в експедицію на спуску на канаті у віддалених горах Банхук у Західному Кейпі.

Екскурсія відбувалася добре до другого дня, коли шукачі пригод зупинилися на обід і помітили на скелі над собою зграю капських бабуїнів. Це одні з найбільших у світі мавп вагою до 36 кг та 1,2 м завдовжки. Тварини мали досить збуджений і зацікавлений стосовно людей вигляд.

Побачивши мавп, туристи продовжили спуск зі скелі. Саме тоді все почало погіршуватися. Двоє членів групи вирішили спуститися водоспадом, коли величезний 60-кілограмовий камінь, очевидно, збитий бабуїнами, вдарився об виступ, на якому стояли решта п’ять туристів.

Масивний камінь "вибухнув від удару", розкидавши свої гострі, як бритва, уламки. Ці уламки влучили в туристів, зламавши трьом із них ноги. Ще один отримав рану на тілі. Водночас п’ятого туриста камінь ледь не перекинув з виступу, але в середині падіння чоловік зупинив ремінь безпеки.

Фото: WSAR Western Cape

На жаль, спровокований приматами зсув каміння був далекий від завершення: божевільні мавпи начебто продовжували кидати каміння на туристів, змушуючи їх шукати схованку на скелі.

Незважаючи на віддаленість, туристам вдалося подати сигнал SOS. На допомогу їм вирушили вертоліт Повітряної служби милосердя та команда пошуково-рятувальної служби пустелі (WSAR).

Рятувальна команда за допомогою лебідок спустила парамедиків на виступ, де юрмилися туристи. Потім найтяжче пораненого туриста зафіксували на ношах та доправили до сусідньої зони приземлення. Ще двох поранених підняли з виступу в рятувальних ремнях.

Фото: WSAR Western Cape

Фото: WSAR Western Cape

Згодом усіх трьох доправили до лікарні, а четверо неушкоджених туристів самостійно спускалися зі скелі.

Наразі незрозуміло, був цей вчинок бабуїнів навмисним чи ні. Однак приматологи мають свої підозри.

"Чи вони навмисно кидали каміння в туристів, чи просто збивали його, я думаю, ніколи не буде відомо, але це було багато каміння, яке можна було випадково збити. Щоб випадково збити 60-кілограмовий валун, потрібно багато зусиль", – розповів дослідник мавп, який спеціалізується на порятунку приматів із міських районів.

Він додав, що бабуїни "можуть легко засмутитися речами, до яких вони не звикли, і вони звикли до того, щоб люди йшли по скелях, але не спускалися з них".

Водночас один із неушкоджених туристів сказав, що вони "не вірять, що бабуїни поводилися агресивно", і вважають інцидент випадковістю.

Якби це міжвидове побиття камінням справді було навмисне, це був би не перший випадок, коли нижчі примати демонстрували надзвичайно схожу на людську поведінку.

Нагадаємо, в Індії чоловік заради цікавості штовхнув тигра палицею у хвіст і це стало останнім вчинком у його житті.

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