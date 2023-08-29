Здатна прожити 500 років: приголомшені рибалки знайшли стародавню напівсліпу акулу – фото

Вона плавала більш ніж за 6400 км від свого "дому".

Рибалки знайшли акулу, яка зазвичай мешкає глибоко в крижаних водах Арктики, у теплому Карибському морі.

Про це пише Mirror.

Гренландська акула з'явилася біля берегів Беліза в Центральній Америці, коли група дослідників ловила і мітила тигрових акул на човні. Деванші Касана, аспірантка Міжнародного університету Флориди, яка працювала з місцевими рибалками, пригадала, що спершу подумала, що це інша морська істота, оскільки вона була "доволі повільною".

"Спочатку я була впевнена, що це щось інше, наприклад, шестижаберна акула, добре відома у глибоких водах біля коралових рифів. Я знала, що це щось незвичайне, і рибалки також, які ніколи не бачили нічого подібного за всі роки спільної риболовлі", - пригадала вона.

Касана сфотографувала загадкову тварину та надіслала знімок своєму консультанту, який сказав, що це, схоже, гренландська акула, що незабаром підтвердили експерти з конкретного виду.

Гренландська акула / Фото: Devanshi Kasana/Florida International University

Ще одна можливість полягає в тому, що це може бути гібрид гренландської та тихоокеанської полярної акули. Омар Фаукс, рибалка на човні, сказав: "Я завжди з нетерпінням чекаю на можливість встановити глибоководну вудку, бо знаю, що там є речі, яких ми ще не бачили в Белізі, але я ніколи не думав, що зловлю гренландську акулу".

За даними університету, вперше велику акулу бачили в західній частині Карибського басейну, другий за величиною кораловий риф у світі. Результати були опубліковані у журналі Marine Biology. Напівсліпу гренландську акулу рідко можна побачити, і вона є найдовгоживучішою відомою хребетною твариною, вік якої, за деякими оцінками, становить від 250 до 500 років.

Раніше цього року тіло гренландської акули, яка, ймовірно, народилася в епоху Тюдорів, було знайдено на пляжі в гавані Ньюлін недалеко від Пензанса, Корнуолл. Представник компанії Mermaid Pleasure Trips, яка знайшла акулу після того, як приплив змив її назад у море, сказав: "Приблизно в той час, коли Генріху VIII набридла його перша дружина, ця акула тільки-но народилася".

Нагадаємо, жінка придбала на обід рибу з "людськими" зубами. Вона злякалася та викинула її до смітника.

Читайте також: