Здатний відрізати голови крокодилам: птах, схожий на динозавра, шокував туристів

Птах кітоглав сів на лодку з туристами

Група туристів в Уганді отримала незабутні враження, коли один із найбільших і найдивовижніших птахів на планеті — рідкісний кітоглав (shoebill) — сів прямо на їхній човен. Ця сцена, схожа на кадри з «Парку Юрського періоду», відбулася в популярному місці для спостереження за птахами — затоці Мабамба на озері Вікторія. Величезна істота, часто описувана як релікт епохи динозаврів, стояла лише за кілька сантиметрів від ошелешених відвідувачів.

Про це пише Mirror.

Зустріч із велетнем

Птах-кітоглав, який є однією з найбільш бажаних об’єктів спостереження для туристів, приземлився на невелике дерев’яне судно. Зріст птаха сягає майже 1,5 метра, а масивний дзьоб має форму гігантського дерев’яного черевика.

Туристична компанія Mabamba Trips поділилася вірусним відео в Instagram, де один турист навіть намагається зробити селфі з птахом, який стояв ідеально нерухомо.

«Сьогодні створено ще один незабутній момент, коли кітоглав прилетів на наш човен», — зазначили у турфірмі.

У коментарях користувачі висловлювали своє захоплення та заздрість, а один із них навіть пожартував: «Що за „Парк Юрського періоду“ тут відбувається?».

Небезпечний, але спокійний хижак

Попри те, що кітоглави мають загрозливий вигляд, вони зазвичай спокійні поруч із людьми. Однак, їхні природні здібності вражають: розмах крил може сягати 2,4 метра, а сам дзьоб має довжину до 24 сантиметрів та ширину 9 сантиметрів. Краї дзьоба настільки гострі, що птах може відрізати голову великій рибі або навіть дитинчаті крокодила.

Розмах крил кітоглава сягає 2,4 метра / © Скріншот з відео

На щастя для туристів, птах не виявив жодної агресії. Він просто стояв на човні, уважно дивився своїми величезними очима і дозволяв знімати цей рідкісний момент, перш ніж знову злетіти. Такі близькі зустрічі є винятковою рідкістю.

Кітоглави ближче пов’язані з пеліканами та чаплями, ніж із лелеками, на яких вони зовні схожі. Цей вид класифікується як вразливий у глобальному списку охорони природи, оскільки у дикій природі в тропічній центрально-східній Африці залишилося менше ніж 8000 особин.

