Здатний відрізати голови крокодилам: птах, схожий на динозавра, шокував туристів
Унікальний і рідкісний птах-кітоглав, який має страхітливий вигляд наче з «Парку Юрського періоду», несподівано приземлився прямо на човен із туристами на озері Вікторія.
Група туристів в Уганді отримала незабутні враження, коли один із найбільших і найдивовижніших птахів на планеті — рідкісний кітоглав (shoebill) — сів прямо на їхній човен. Ця сцена, схожа на кадри з «Парку Юрського періоду», відбулася в популярному місці для спостереження за птахами — затоці Мабамба на озері Вікторія. Величезна істота, часто описувана як релікт епохи динозаврів, стояла лише за кілька сантиметрів від ошелешених відвідувачів.
Про це пише Mirror.
Зустріч із велетнем
Птах-кітоглав, який є однією з найбільш бажаних об’єктів спостереження для туристів, приземлився на невелике дерев’яне судно. Зріст птаха сягає майже 1,5 метра, а масивний дзьоб має форму гігантського дерев’яного черевика.
Туристична компанія Mabamba Trips поділилася вірусним відео в Instagram, де один турист навіть намагається зробити селфі з птахом, який стояв ідеально нерухомо.
«Сьогодні створено ще один незабутній момент, коли кітоглав прилетів на наш човен», — зазначили у турфірмі.
У коментарях користувачі висловлювали своє захоплення та заздрість, а один із них навіть пожартував: «Що за „Парк Юрського періоду“ тут відбувається?».
Небезпечний, але спокійний хижак
Попри те, що кітоглави мають загрозливий вигляд, вони зазвичай спокійні поруч із людьми. Однак, їхні природні здібності вражають: розмах крил може сягати 2,4 метра, а сам дзьоб має довжину до 24 сантиметрів та ширину 9 сантиметрів. Краї дзьоба настільки гострі, що птах може відрізати голову великій рибі або навіть дитинчаті крокодила.
На щастя для туристів, птах не виявив жодної агресії. Він просто стояв на човні, уважно дивився своїми величезними очима і дозволяв знімати цей рідкісний момент, перш ніж знову злетіти. Такі близькі зустрічі є винятковою рідкістю.
Кітоглави ближче пов’язані з пеліканами та чаплями, ніж із лелеками, на яких вони зовні схожі. Цей вид класифікується як вразливий у глобальному списку охорони природи, оскільки у дикій природі в тропічній центрально-східній Африці залишилося менше ніж 8000 особин.
