Працівниця приватного банку в Індії, очевидно, була змушена звільнитися з роботи після того, як менеджер відмовив їй у відпустці для догляду за важкохворою матір’ю. Згідно з дописом на Reddit, менеджер сказав співробітниці, що якщо її мати «не одужує, помістіть її в медичний заклад або притулок і приходьте в офіс». Така реакція, яку назвали «нетактовною», викликала обурення та висвітлила занепокоєння щодо токсичного робочого місця.

Про це пише NDTV.

Працівниця попросила кілька днів відпустки, оскільки її мати була тяжко хвора через неправильне лікування. Вона просто просила трохи часу.

«Ось і все. У неї залишилося два варіанти — працювати як завжди або залишитися з матір’ю. Вона залишилася з матір’ю. Невдовзі після цього їй довелося звільнитися. Вона пропрацювала там роками. Я публікую це тут, бо чесно кажучи, я вже не знаю, яка „правильна“ реакція на таких робочих місцях. Що б ви зробили?» — завершив допис користувач питанням, яке знайшло відгук у багатьох коментаторів.

Публікація викликала дискусію щодо культури на робочому місці та прав працівників.

«Попросіть менеджера надати цю пропозицію письмово, і спостерігайте, як зміниться його тон і зруйнується его», — запропонував один користувач.

«Чорт, я співчуваю їй і тим почуттям, які їй довелося пережити. Має бути якийсь законний спосіб помститися за таку грубу експлуатацію», — написав інший користувач.

