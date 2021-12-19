Здійснили мрію: чернігівські копи подарували смартфон 8-річному хлопчику, який мив машини біля ТРЦ

У Чернігові копи подарували дитині смартфон на День святого Миколая.

Школяр хотів назбирати грошей на пристрій.

Чернігівські поліцейські у День святого Миколая подарували 8-річному хлопчикові, який мив автомобілі біля місцевого ТРЦ, смартфон.

Про це повідомила прес-служба Нацполіції регіону.

Хлопчик підробляв миттям автомобілів, бо мріяв про телефон. Після цього копи навідолися до багатодітної багатодітної родини хлопчика і провели роз'яснювальну роботу з батьками. А також пообіцяли Арсену здійснити його мрію, якщо він буде добре навчатися у школі.

Поліцейські виконали свою обіцянку. Напередодні Дня святого Микола вони прийшли до багатодітної родини та вручили Арсену смартфон. Брат і сестра дитини також отримали подарунки: іграшки та канцелярське приладдя.

Нагадаємо, День святого Миколая святкують 19 грудня. Саме цей день розпочинає зимові святкування. Особливо його полюбляють діти, тому що отримують подарунки під подушку.

Читайте також: