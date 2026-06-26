"Зелені" магазини АТБ: що це за формат і чому їх майже ніхто не бачив

Чим відрізняються зелені АТБ / © YouTube

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Ці торговельні точки суттєво відрізнялися від класичних супермаркетів і мали власну концепцію розвитку. Втім, масового поширення формат так і не отримав.

Що таке «зелені» АТБ і чим вони відрізнялися

Експериментальні магазини дістали назву АТБ Express. Саме через характерне оформлення фасадів у зелених відтінках їх почали називати «зеленими» АТБ.

Головна ідея нового формату полягала в створенні магазину «біля дому», де покупець може швидко придбати необхідні товари без довгих черг і зайвих витрат часу.

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На відміну від класичних супермаркетів, у таких точках планували впроваджувати розширений сервіс:

власну випічку;

кавові зони;

свіжі продукти, зокрема м’ясо та овочі;

додаткові зручності формату «швидких закупів».

Фактично це мав бути гібрид дискаунтера та сучасного міського магазину.

Де працювали «зелені» магазини АТБ

Перші експериментальні точки відкрили приблизно 2018 року у кількох містах України, зокрема у Дніпрі та Запоріжжі.

Важливо, що таких магазинів було дуже мало — фактично кілька одиниць. Саме тому більшість українців ніколи їх не бачили, хоча мережа АТБ представлена у тисячах локацій по всій країні.

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Обмежена кількість стала однією з причин, чому формат не набув популярності серед покупців.

Чому формат не став масовим

Попри цікаву концепцію, «АТБ Express» не отримав масштабного розвитку.

Серед ключових причин:

високі витрати на зміну формату магазинів;

відсутність необхідності дублювати сервіси, які згодом з’явилися у звичайних АТБ;

поступове впровадження кавових зон і випічки у стандартних супермаркетах;

обмежений пілотний запуск без подальшого розширення.

З часом стало зрозуміло, що нові елементи можна інтегрувати у вже наявну мережу без створення окремого формату.

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Що сталося із «зеленими» АТБ зараз

Станом на сьогодні експериментальний формат фактично не розвивається. Компанія сфокусувалася на двох основних типах магазинів — класичних «синіх» і модернізованих «чорних» АТБ.

Деякі ідеї «зеленого» формату, втім, не зникли повністю — їх поступово інтегрували в стандартні супермаркети мережі.

FAQ

Що таке «зелені» АТБ?

«Зелені» АТБ — це експериментальний формат магазинів АТБ Express, який тестували в Україні як концепцію «магазину біля дому» з розширеним сервісом.

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Чому в Україні мало «зелених» магазинів АТБ?

Їх було відкрито лише кілька у межах експерименту, і формат не отримав подальшого масштабування, тому більшість українців їх не зустрічали.

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