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"Зелені" магазини АТБ: що це за формат і чому їх майже ніхто не бачив
Мережа супермаркетів «АТБ» відома своїми масштабами та впізнаваністю по всій Україні. Проте не всі покупці знають, що компанія свого часу експериментувала з окремим форматом магазинів, які дістали неофіційну назву «зелені» АТБ.
Ці торговельні точки суттєво відрізнялися від класичних супермаркетів і мали власну концепцію розвитку. Втім, масового поширення формат так і не отримав.
Що таке «зелені» АТБ і чим вони відрізнялися
Експериментальні магазини дістали назву АТБ Express. Саме через характерне оформлення фасадів у зелених відтінках їх почали називати «зеленими» АТБ.
Головна ідея нового формату полягала в створенні магазину «біля дому», де покупець може швидко придбати необхідні товари без довгих черг і зайвих витрат часу.
На відміну від класичних супермаркетів, у таких точках планували впроваджувати розширений сервіс:
власну випічку;
кавові зони;
свіжі продукти, зокрема м’ясо та овочі;
додаткові зручності формату «швидких закупів».
Фактично це мав бути гібрид дискаунтера та сучасного міського магазину.
Де працювали «зелені» магазини АТБ
Перші експериментальні точки відкрили приблизно 2018 року у кількох містах України, зокрема у Дніпрі та Запоріжжі.
Важливо, що таких магазинів було дуже мало — фактично кілька одиниць. Саме тому більшість українців ніколи їх не бачили, хоча мережа АТБ представлена у тисячах локацій по всій країні.
Обмежена кількість стала однією з причин, чому формат не набув популярності серед покупців.
Чому формат не став масовим
Попри цікаву концепцію, «АТБ Express» не отримав масштабного розвитку.
Серед ключових причин:
високі витрати на зміну формату магазинів;
відсутність необхідності дублювати сервіси, які згодом з’явилися у звичайних АТБ;
поступове впровадження кавових зон і випічки у стандартних супермаркетах;
обмежений пілотний запуск без подальшого розширення.
З часом стало зрозуміло, що нові елементи можна інтегрувати у вже наявну мережу без створення окремого формату.
Що сталося із «зеленими» АТБ зараз
Станом на сьогодні експериментальний формат фактично не розвивається. Компанія сфокусувалася на двох основних типах магазинів — класичних «синіх» і модернізованих «чорних» АТБ.
Деякі ідеї «зеленого» формату, втім, не зникли повністю — їх поступово інтегрували в стандартні супермаркети мережі.
FAQ
Що таке «зелені» АТБ?
«Зелені» АТБ — це експериментальний формат магазинів АТБ Express, який тестували в Україні як концепцію «магазину біля дому» з розширеним сервісом.
Чому в Україні мало «зелених» магазинів АТБ?
Їх було відкрито лише кілька у межах експерименту, і формат не отримав подальшого масштабування, тому більшість українців їх не зустрічали.