Чому жовток вареного яйця має зелений обідок / © pexels.com

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Насправді відповідь набагато простіша, ніж здається. Експертка із харчування Александра Казакс розповіла Simple Recipes, чому так відбувається.

Чому жовток вареного яйця стає зеленим

Зелений або сіруватий обідок з’являється через природну хімічну реакцію між сіркою, що міститься в білку, та залізом у жовтку. У результаті утворюється сульфід заліза — саме він і надає жовтку характерного зеленуватого відтінку. Це абсолютно нормальний процес, який найчастіше виникає тоді, коли яйця варили занадто довго або при надто високій температурі.

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Чи безпечно їсти яйце із зеленим жовтком

Так. Якщо яйце було свіжим і правильно зберігалося, зелений обідок жодним чином не означає, що продукт зіпсувався або став небезпечним для здоров’я. Це лише косметичний дефект, який не пов’язаний із бактеріями чи псуванням продукту.

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Єдине, що може змінитися, — смак і текстура. Переварені яйця часто мають:

сухий, крихкий жовток;

більш гумовий білок;

легкий запах сірки.

Тому такі яйця можна сміливо їсти, хоча вони можуть бути менш апетитними.

Чому це частіше трапляється зі старішими яйцями

Фахівці пояснюють, що з часом кислотність яйця змінюється, через що хімічна реакція між сіркою та залізом відбувається швидше. Саме тому старіші яйця частіше набувають зеленого обідка після варіння.

Як зварити яйця, щоб жовток не позеленів

Уникнути появи зеленого кільця досить легко. Дотримуйтеся кількох простих правил:

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використовуйте максимально свіжі яйця;

не кип’ятіть їх занадто довго;

після закипання зменшіть вогонь до слабкого;

одразу після варіння перекладіть яйця в крижану або дуже холодну воду на 5–10 хвилин, щоб зупинити процес приготування.

Такий спосіб допоможе зберегти жовток яскраво-жовтим, а білок — ніжним.

Якщо ви побачили зелений обідок навколо жовтка, не поспішайте викидати яйце. У більшості випадків це лише наслідок тривалого нагрівання, а не ознака псування. Наступного разу достатньо трохи скоротити час варіння та швидко охолодити яйця після приготування — і вони матимуть ідеальний вигляд та смак.

FAQ

Чому жовток вареного яйця зелений?

Зелений або сіро-зелений обідок виникає через реакцію між сіркою в білку та залізом у жовтку. Найчастіше це відбувається, якщо яйця були переварені або повільно охолоджувалися після варіння.

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Чи можна їсти варене яйце із зеленим жовтком?

Так, можна. Якщо яйце свіже та правильно зберігалося, зелений обідок не становить жодної небезпеки для здоров’я. Він лише свідчить про те, що яйце було приготовлене занадто довго.

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