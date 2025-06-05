Земля біля Безоса пішла з молотка: хто став новим сусідом мільярдера

Нерухомість / © pixabay.com

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У Маямі відбулася одна з найбільш гучних угод з елітною нерухомістю — невідомий покупець придбав ділянку землі на острові Індіан-Крік поблизу вілли засновника Amazon Джеффа Безоса. Спочатку землю виставили за шалені 200 мільйонів доларів, але зрештою угоду погодили за ціною близько 130 мільйонів — після зниження вартості на 70 мільйонів.

Про це повідомляє DailyMail.

Об’єкт площею менше ніж два акри розташований на вулиці Indian Creek Island Road — одній з найдорожчих у США. Незважаючи на те, що ділянка є незабудованою, її привабливість визначає сусідство з одним із найвпливовіших людей планети — Джеффом Безосом, який володіє трьома нерухомостями на острові.

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Цікаво, що попередній власник ділянки, зареєстрований під назвою SMM Sunny Holdings LLC, мав намір побудувати мегарезиденцію площею 25 000 квадратних футів, однак врешті відмовився від планів.

Продаж відбувся через зіркового ріелтора Іллю Резніка. У коментарі виданню він зазначив, що «приватність — найвища розкіш на острові Індіан-Крік», і саме це приваблює сюди мільярдерів.

Індіан-Крік вже давно має неофіційну назву «бункер мільярдерів». Серед його жителів — Джаред та Іванка Кушнери, інвестор Карл Айкан, колумбійський банкір Хайме Гілінскі та зірка американського футболу Том Брейді.

Джефф Безос володіє трьома маєтками на острові, на які витратив близько 250 мільйонів доларів. У 2023 році він заявив про переїзд з Сіетла до Флориди, аби бути ближче до батьків та нареченої Лорен Санчес.

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Нагадаємо, раніше ми писали, що ранок четверга для Йохана Гельберга з Бінесету (Норвегія) почався незвично — з 135-метрового «сусіда» в його передньому саду. Вантажне судно NCL Salten, рухаючись зі швидкістю 30 км/год, сіло на мілину біля його будинку після заходу у фіорд Тронгейм о 5:00 ранку.

Пан Гельберг, на диво, проспав інцидент. Сусід Йостейн Йоргенсен, якого розбудив гуркіт корабля.