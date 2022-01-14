Земля пухом за пів мільйона: у Москві продають елітні домовини "Патріот" українського виробництва

У ритуальній службі заявляють, що ці труни не користуються особливою популярністю у росіян.

На сайті однієї з московських ритуальних служб знайшли оголошення про продаж трун під назвою "Патріот". Елітні домовини з російським гербом за пів мільйона рублів (понад 200 тис. грн) виготовляють в Україні.

Про це повідомляє Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ".

"Модель "Патріот" з російською символікою, двокришкова із цінних порід дерева. Виробництво: Україна", — йдеться в описі.

Як зазначає znak.com, у категорії елітних трун усі моделі виготовлені або в Італії, або в Україні. Жодної елітної домовини російського виробництва на сайті ритуальної служби Москви немає. У Росії виробляють моделі для категорії простих лакованих трун.

Фото з відкритих джерел

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У ритуальній службі Telegram-каналу "Подъем" розповіли, що ці труни не користувалися особливою популярністю у росіян через "імперський стиль". За 15 років було замовлено лише два "Патріоти". У російській ритуальній службі запевняють, що зараз не співпрацюють із Україною.

"Труна з'явилася років 20 тому і років 5 тому зникла у зв'язку з тим, що вона робиться в Україні. Як відомо, у нас з Україною вийшов розлад, тому вони нам зараз ніякої продукції не поставляють", — каже співробітник ритуальної служби.

Раніше повідомлялося, що в Росії в ДТП потрапив катафалк із небіжчиком, загинули ще троє людей.

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