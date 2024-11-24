Земля втратить супутник-"мінімісяць": науковці прогнозують його повернення через 30 років

Вчені припускають, що об’єкт під назвою 2024 PT5, ймовірно, утворився в результаті зіткнення іншого астероїда з Місяцем.

Астероїд, який протягом останніх двох місяців обертався навколо Землі, може бути уламком нашого природного супутника. Вчені припускають, що об’єкт під назвою 2024 PT5, ймовірно, утворився в результаті зіткнення іншого астероїда з Місяцем, що призвело до утворення кратера.

Детальніше розповіли в Associated Press.

Цей астероїд, названий “мінімісяцем”, залишить орбіту Землі 25 листопада 2024 року і перейде під вплив гравітації Сонця, перебуваючи на відстані 3,5 мільйона кілометрів від нашої планети. У січні 2025 року він знову наблизиться до Землі, цього разу на 1,8 мільйона кілометрів, але залишиться на безпечній відстані, перш ніж вирушити далі Сонячною системою. Очікується, що астероїд повернеться до Землі лише у 2055 році.

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NASA планує дослідити цей об’єкт за допомогою радарів, адже він має важливе наукове значення. За астероїдом спостерігатимуть також іспанські астрофізики Рауль і Карлос де ла Фуенте Маркос, які вже провели низку спостережень за допомогою телескопів на Канарських островах.

Астероїд уперше зафіксували в серпні цього року. Під впливом земного тяжіння у вересні він почав обертатися навколо Землі, рухаючись по підковоподібній траєкторії. Наступного року, коли об’єкт знову наблизиться до нашої планети, його швидкість буде надто великою, щоб він зміг затриматися на земній орбіті.

Нагадаємо, що 2 серпня 2027 року відбудеться найтриваліше повне сонячне затемнення ХХІ століття, яке триватиме 6 хвилин і 23 секунди.

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