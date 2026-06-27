Жеребець Спарк увійшов в історію: кінь допоміг врятувати 14 людей із корабля, що тонув

Чоловік із конем на березі моря / © Freepik

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У XVIII столітті кінь за окликом Спарк здійснив неймовірний подвиг, який назавжди залишився в історії морських порятунків.

Як передає Книга рекордів Гіннеса, разом зі своїм господарем Вольраадом Вольтемаде він сім разів заходив у бурхливе море та допоміг врятувати 14 людей із корабля, що зазнав аварії.

1 червня 1773 року біля узбережжя Кейптауна, Південна Африка, жеребець Вонк, якого називали Спарк («Іскра»), мчав берегом, піднімаючи пісок і бризки морської води. На його спині був молочний фермер Вольраад Вольтемаде, який поспішав туди, звідки долинали крики про допомогу.

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У Табл-Бей на піщаній мілині застряг великий нідерландський вітрильник «Де Йонге Томас». Судно руйнувалося під ударами хвиль, а моряки, які вижили після аварії, намагалися втриматися за уламки корабля, чекаючи на порятунок.

На березі зібралися люди, які спостерігали за трагедією. Вони бачили, як моряки неподалік боролися з холодними та сильними течіями, однак через відстань і небезпеку майже не могли їм допомогти.

Ситуація змінилася, коли у воду зайшли Вольраад і його кінь Спарк. Саме вони встановили неймовірний рекорд — найбільшу кількість людей, врятованих у морі за допомогою коня.

Вольраад направив Спарка у вируючу воду. Вони пливли вперед настільки далеко, наскільки дозволяли хвилі, ризикуючи самі стати жертвами стихії.

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Коли до корабля залишалася ще значна відстань, фермер наказав двом морякам стрибнути у воду та схопитися за хвіст коня. План був простим: Спарк мав витягнути їх назад до безпечного берега.

Попри страх і небезпеку, чоловіки довірилися рятівнику. Вони кинулися у воду, пробралися крізь хвилі та уламки вантажу і вхопилися за мокрий хвіст Спарка. Кінь зміг витягнути їх із небезпечної зони та доправити до берега.

За словами шведського натураліста Карла Петера Тунберга, який був свідком цієї події під час роботи на Нідерландську Ост-Індійську компанію, Вольраад і Спарк повторили цей надзвичайно небезпечний шлях сім разів.

Загалом вони врятували 14 людей.

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Однак остання спроба завершилася трагедією. Коли корабель почав остаточно руйнуватися, шестеро чоловіків, намагаючись врятуватися, кинулися на спину вже виснаженого коня. Через надмірну вагу всі вони загинули у воді.

Із 191 людини, які перебували на борту «Де Йонге Томас», вижити вдалося 53. Серед них були 14 людей, яких врятували Вольраад Вольтемаде та його відважний кінь Спарк.

Через декілька років історія цієї незвичайної пари поширилася по всій Південній Африці. Вольраада та Спарка стали символами мужності, самопожертви та відваги.

Нагадаємо, кінь шокував, виконавши 38 трюків за 3 хвилини.

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