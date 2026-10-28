«Зесеушний» чи «ЗСУшний»: як писати складні слова з Радіодиктанту 2026

Складні слова з Радіодиктанту 2026

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Традиційно до Дня української писемності та мови, який відзначають 27 жовтня, українці з усього світу долучилися до написання Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності. Автором цьогорічного тексту під назвою «Лист, який не закінчується» став український письменник і ветеран Артур Дронь. Розбираємо, яких найпоширеніших помилок можна було припуститися в цьому тексті.

Про це пише «Фокус».

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Помилки у радіодиктанті 2026: як писати «хоч-не-хоч» та «зеесушний»

За прочитання диктанту відповідали учитель української мови та літератури Артур Пройдаков і волонтерка та артистка Даша Астафʼєва. Українці у Мережі після написання диктанту відзначили, що прочитання було чудовим.

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Зокрема, текст був середнім за складністю. Але виникло кілька моментів, які породжували сумніви в голові під час написання.

У тексті трапилося чимало пунктуаційних викликів, а також була специфічна лексика, зокрема терміни військової тематики на кшталт «блокпост», «ЗСУшна» чи «держкордон».

Варто зазначити, що написання певних слів із диктанту напряму залежить від ширшого контексту. Правильну версію диктанту оприлюднять вже завтра, 29 жовтня, аби кожен міг перевірити свою роботу.

Складні слова з Радіодиктанту-2026

«Направду» — пишеться разом і зазвичай не потребує виділення комами з обох боків.

«Пів хвилини» — пишеться окремо за новим правописом.

«Блокпости» — пишеться разом.

«Держкордон» — пишеться разом, належить до категорії складноскорочених слів.

«Різьбяр» — пишеться без апострофа.

«Гіперсильно» — пишеться разом, бо префікси з прикметниками та прислівниками зʼєднуються без дефісу.

«Хоч-не-хоч» — пишеться з двома дефісами.

«Впівсили» — пишеться разом, прислівник.

«Слововживання» — пишеться разом, бо утворене від підрядного словосполучення «вживання слів».

«Часопростір» — пишеться разом як складний іменник з єднальним голосним.

«Деколи» — пишеться разом, прислівник.

«Довго-довго» — пишеться разом, бо це прислівник, у якому повторюється те саме слово або його корінь для підсилення значення.

«Непідвладна» — пишеться разом, бо прикметник із префіксом не- пишеться разом, якщо він утворює нове поняття або ознаку, і в реченні немає протиставлення чи підсилювальних слів. Також пишеться разом, якщо це присудок. Наприклад: «Мова (підмет) непідвладна (присудок) часопростору (додаток)».

Пунктуація у диктанті стане відомою 29 жовтня об 11:00, коли опублікують повний текст. Українці писали, що стикнулися з багатьма питаннями щодо того, ставити в тексті тире, двокрапку чи кому.

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«Зеесушний» чи «ЗСУшний»: українці визначають у Threads

Найбільше запитань викликав такий уривок диктанта:

«(…) розстібнути зеесушного/ЗСУшного спальника в бліндажі».

Українці не зрозуміли, як написати слово, що походить від абревіатури «ЗСУ». Чимало людей долучилися до обговорення у соцмережах.

У книзі Артура Дроня можна натрапити на «ЗСУшний». Навіть вчителі української мови повідомили, що засумнівалися у написанні слова.

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«Зеесушна» — пишеться як розшифрування абревіатури по буквах — «зе», «ес», «у». Приклад: ОУН — оунівський. Проте написання слова може бути і «ЗСУшний», якщо саме такий варіант вжив автор.

У Мережі також є пояснення, що якщо прикметник утворюється від абревіатури за допомогою стандартних суфіксів -ськ-, -івськ-, -н- тощо, вся основа пишеться малими літерами разом: оунівський, упівський, натівський оонівський.

Проте також є інший варіант: якщо суфікс є розмовним, сленговим або стилістично маркованим, то основна абревіатура зберігає великі літери, а суфікс додається через дефіс:

ЗСУ — ЗСУшний.

ТрО — ТрОшний.

СБУ — СБУшний.

Остаточний варіант дізнаємося 29 жовтня.

Ще до диктанту українці встигли посваритися у Threads

Нагадаємо, оголошення читців Радіодиктанту національної єдності 2026 року — вчителя Артура Пройдакова та співачки й волонтерки Даші Астаф’євої — викликало бурхливу дискусію в соцмережі Threads.

Суспільство традиційно розділилося на два табори: одні українці обурювалися через минуле артистки, а інші вважали такий вибір цілком доречним.

Прихильники кандидатури Астаф’євої наголосили на її сучасній проукраїнській позиції, значному волонтерському внеску від початку повномасштабної війни, приємній дикції та популяризації української літератури через власний застосунок з аудіокнигами UnderBooks. На їхню думку, люди здатні змінюватися, а її досвід і голос чудово підходять для цієї події.

Водночас противники висловлюють сумніви щодо того, чи має людина без педагогічної освіти читати освітній диктант, або ж пригадують старі події з її біографії. Попри суперечки, чимало користувачів закликали зосередитися на значенні самої події та дати можливість артистці проявити себе.

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