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Згадав Свинку Пеппу і став героєм мемів: прем'єр Джонсон здивував промовою перед бізнесменами (відео)

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Згадав Свинку Пеппу і став героєм мемів: прем'єр Джонсон здивував промовою перед бізнесменами (відео)

Associated Press

Очільник уряду Британії відвідав парк розваг.

Прем'єр Великої Британії Борис Джонсон під час конференції Конфедерації британських промисловців порівняв бізнес з парком розваг "Світ Свинки Пеппи": його розкритикували.

Про це повідомило видання The Guardian.

Джонсон під час виступу порадив побувати у парку "Свинки Пеппи", який йому пощастило відвідати напередодні. 

"Вчора я відвідав "Світ Свинки Пеппи". До речі, ви всі там маєте побувати! Підніміть руки, якщо ви були у "Світі Свинки Пеппи". Не густо! Мені сподобалося. "Світ Свинки Пеппи" – це моє місце. Там дуже безпечні вулиці, дисципліна у школах, великий наголос на нових системах громадського транспорту", – розповів політик.

За його словами, двигун розвитку країни - не уряд, а "приватний сектор", в якому міститься вся сила та енергія "британської творчості".

Попри гарні враження від парку, самі герої "Світу Свинки Пеппи" здалися Джонсону стереотипними, особливо Тато Свин. Політик здивувався, що багато учасників конференції не були в цьому парку, а тому закликав усіх відвідати його.

Своєю чергою, представники бізнесу розкритикували таку промову очільника уряду Британії. Її назвали провальною, а також нісенітницею. Крім того, лейбористи вважають, що вона свідчить про несерйозність Джонсона як прем'єр-міністра.

Не пошкодували коментарів і користувачі Мережі. В Інтернеті з'явилося чимало мемів, які присвячені Джонсону, його походу до парку та, власне, Свинці Пеппі.

Як повідомлялося, Борис Джонсон потрапив в конфуз на очах у принца Чарльза. Йшов дощ, і Джонсон тримав парасольку, але поривом сильного вітру її вивернуло у зворотну сторону. Здається, ситуація потішила і самого прем'єр-міністра, і людей, які перебували поруч з ним.

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