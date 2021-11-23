Згадав Свинку Пеппу і став героєм мемів: прем'єр Джонсон здивував промовою перед бізнесменами (відео)

Згадав Свинку Пеппу і став героєм мемів: прем'єр Джонсон здивував промовою перед бізнесменами (відео)

Очільник уряду Британії відвідав парк розваг.

Прем'єр Великої Британії Борис Джонсон під час конференції Конфедерації британських промисловців порівняв бізнес з парком розваг "Світ Свинки Пеппи": його розкритикували.

Про це повідомило видання The Guardian.

Джонсон під час виступу порадив побувати у парку "Свинки Пеппи", який йому пощастило відвідати напередодні.

"Вчора я відвідав "Світ Свинки Пеппи". До речі, ви всі там маєте побувати! Підніміть руки, якщо ви були у "Світі Свинки Пеппи". Не густо! Мені сподобалося. "Світ Свинки Пеппи" – це моє місце. Там дуже безпечні вулиці, дисципліна у школах, великий наголос на нових системах громадського транспорту", – розповів політик.

За його словами, двигун розвитку країни - не уряд, а "приватний сектор", в якому міститься вся сила та енергія "британської творчості".

Попри гарні враження від парку, самі герої "Світу Свинки Пеппи" здалися Джонсону стереотипними, особливо Тато Свин. Політик здивувався, що багато учасників конференції не були в цьому парку, а тому закликав усіх відвідати його.

Своєю чергою, представники бізнесу розкритикували таку промову очільника уряду Британії. Її назвали провальною, а також нісенітницею. Крім того, лейбористи вважають, що вона свідчить про несерйозність Джонсона як прем'єр-міністра.

Не пошкодували коментарів і користувачі Мережі. В Інтернеті з'явилося чимало мемів, які присвячені Джонсону, його походу до парку та, власне, Свинці Пеппі.

Breaking: Daddy Pig complains to Ofcom after Peppa and George traumatised by Boris Johnson's speech. pic.twitter.com/hskekooz4q — The Poke (@ThePoke) November 23, 2021

"'Go to Peppa Pig World' you said. 'It'd be great'. 'Tell those CBI guys about it' you said. You're bloody useless as an advisor Edna"



'You can always bugger off back to Dick Cummings if you don't like my ideas...'



"Fair enough Edna. Now, what's your thoughts on a second term?" pic.twitter.com/L0nSZ4CUEx — Carl Eve (@CarlEveCrime) November 22, 2021

"What did I tell you?"

"Don't do a speech about Peppa Pig."

"And what did you do?"

"Er..." pic.twitter.com/uGz7d4H4bw — James Doleman (@jamesdoleman) November 22, 2021

".. and then he stood up in front of all the country's business leaders and started talking about Peppa Pig..." pic.twitter.com/6Ykor75RRE — Parody Boris Johnson (@BorisJohnson_MP) November 22, 2021

"So how did you distract them from the health care bill?"

*I pretended I was a car and said I went to Peppa Pig World"

"Nice!" pic.twitter.com/5cwdwNXroE — Otto Von Jizzmark (@Ottojizzmark) November 22, 2021

Як повідомлялося, Борис Джонсон потрапив в конфуз на очах у принца Чарльза. Йшов дощ, і Джонсон тримав парасольку, але поривом сильного вітру її вивернуло у зворотну сторону. Здається, ситуація потішила і самого прем'єр-міністра, і людей, які перебували поруч з ним.

Читайте також: