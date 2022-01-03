Зграя шпаків утворила гігантську ложку: ізраїльський фотограф здивував Мережу своїм знімком

Дивовижний кадр було зроблено в долині ріки Йордан.

Ізраїльський фотограф Альберт Кешет сфотографував зграю шпаків, які утворили в небі фігуру, схожу на ложку із грудкою цукру. Цей кадр він зробив у долині річки Йордан, спостерігаючи за польотом птахів.

Опублікована в соцмережах фотографія одразу зібрала велику кількість відгуків.

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За словами фотографа, він провів кілька годин, спостерігаючи за польотом птахів. В один момент вони раптом сформували фігуру, яка нагадує ложку. Якийсь час вони утримували цю фігуру, після чого “ложка” почала вигинатися, як у відомих трюках Урі Геллера — містифікатора, який, начебто, згинає металеві ложки силою думки.

Згодом сам Урі Геллер перепостив цей знімок, назвавши його подарунком на своє 75-ліття.

Сам автор фото вважає цей знімок найдивовижнішим у своїй професійній кар’єрі. Через деякий час у Мережі з’явилося відео, на якому видно, як птахи створюють цю химерну фігуру.

This is the phenomenal unique never again moment the Starlings over the Jordan Valley swooped into the shape of a bending spoon with sugar Captured by nature photographer Albert Keshet. pic.twitter.com/YDZVRt2GdB — UriGeller.eth (@theurigeller) January 2, 2022

Нагадаємо, в одному з парків Чернівців внаслідок новорічних феєрверків масово загинули птахи.

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