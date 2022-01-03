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Зграя шпаків утворила гігантську ложку: ізраїльський фотограф здивував Мережу своїм знімком

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Зграя шпаків утворила гігантську ложку: ізраїльський фотограф здивував Мережу своїм знімком

Twitter / UriGeller.eth

Дивовижний кадр було зроблено в долині ріки Йордан.

Ізраїльський фотограф Альберт Кешет сфотографував зграю шпаків, які утворили в небі фігуру, схожу на ложку із грудкою цукру. Цей кадр він зробив у долині річки Йордан, спостерігаючи за польотом птахів.

Опублікована в соцмережах фотографія одразу зібрала велику кількість відгуків.

За словами фотографа, він провів кілька годин, спостерігаючи за польотом птахів. В один момент вони раптом сформували фігуру, яка нагадує ложку. Якийсь час вони утримували цю фігуру, після чого “ложка” почала вигинатися, як у відомих трюках Урі Геллера — містифікатора, який, начебто, згинає металеві ложки силою думки.

Згодом сам Урі Геллер перепостив цей знімок, назвавши його подарунком на своє 75-ліття. 

Сам автор фото вважає цей знімок найдивовижнішим у своїй професійній кар’єрі. Через деякий час у Мережі з’явилося відео, на якому видно, як птахи створюють цю химерну фігуру. 

Нагадаємо, в одному з парків Чернівців внаслідок новорічних феєрверків масово загинули птахи.

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