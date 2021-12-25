Зграя з дев'яти вовків втекла з вольєра у французькому зоопарку: подробиці

Зграя з дев'яти вовків втекла з вольєра у французькому зоопарку: подробиці

У момент інциденту на території зоопарку перебували відвідувачі. Чотирьох вовків застрелили за "небезпечну поведінку".

На півдні Франції зоопарк Trois Vallées у Монредон-Лабессоньє тимчасово закрили після втечі з вольєра зграї з дев'яти вовків.

Про це у п'ятницю, 24 грудня, повідомляє ВВС.

Зазначається, що інцидент стався у минулі вихідні, коли на території зоопарку перебували відвідувачі. "Тварини зламали люки безпеки та перелізли через паркан, але за межі зоопарку не вийшли", - йдеться у повідомленні.

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Чотирьох вовків застрелили за "небезпечну поведінку", а ще п'ятьох повернули до вольєра і піддали наркозу. Як розповів представник місцевої влади Фаб'єн Шоле, "у зоопарку було небагато людей, і громадськість не наражалася на безпосередню небезпеку". Постраждалих не було.

Водночас, за його словами, зоопарк необхідно закрити, доки в адміністрації не усунуть проблеми з безпекою. Тим часом на сайті зоопарку з'явилося повідомлення щодо закриття до середини січня через "термінові роботи".

Власник установи Совер Феррара розповів, що вовки прибули до зоопарку нещодавно. Він додав, що відвідувачів евакуювали одразу після втечі хижаків. Загалом у Trois Vallées площею понад 60 гектарів утримують понад 600 тварин, зокрема левів, мавп і фламінго.

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