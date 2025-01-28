Жадібний домовласник, який відмовився від переїзду, тепер живе посеред автомагістралі – фото

Китаєць, який відмовився від щедрої пропозиції уряду викупити його власність для будівництва нової автомагістралі, тепер живе посеред цієї дороги. Подібно до того, як у Болівії люди живуть у "будинках самогубців" на краю крутої земляної скелі, цього чоловіка оточує не прірва, а величезна дорога.

Як повідомляє Oddity Central, декілька років тому, коли китайська влада постукала в його двері в Цзіньсі, містечку на південний захід від Шанхаю, запропонувавши купити його двоповерховий будинок за чималі гроші і ще три об'єкти нерухомості, Хуан Пін вирішив зіграти на підвищення, сподіваючись отримати ще більш вигідну угоду.

На жаль, його ставка не виправдалася, оскільки уряд просто вирішив будувати навколо його власності, замість того, щоб задовольнити його абсурдні вимоги. Зрештою, всі інші власники нерухомості в цьому районі продали свої землі уряду, залишивши Хуана ізольованим посеред шосе, яке незабаром мали відкрити.

"Якби я міг повернути час назад, я б погодився на умови знесення, які вони запропонували..." – сказав Хуан китайським журналістам. "Зараз мені здається, що я програв велику ставку, і я трохи шкодую про це".

Чоловік живе посеред автомагістралі / Фото: x.com/IbraHasan_

Непокірному старому, який живе зі своїм 11-річним онуком, запропонували 1,6 мільйона юанів ($220 700) і ще два об'єкти нерухомості, згодом пропозицію збільшили до трьох об'єктів. Він відмовився, сподіваючись отримати ще кращу пропозицію, але переоцінив інтерес китайської влади до своєї власності і зрештою опинився власником "будинку на цвяхах", знакового символу боротьби між впертими домовласниками і китайською державою.

Хуан, якому доводиться проходити крізь бетонну трубу, щоб залишити свій будинок, ізольований посеред шосе, проводить більшу частину часу в центрі Цзіньсі, подалі від шуму будівельного майданчика навколо його будинку, і повертається туди лише ввечері, коли робітники йдуть. Але він боїться, що все стане ще гірше, коли навесні відкриють автостраду. Дах його будинку розташований на одному рівні з автомагістраллю, і шум від транспорту, що проїжджатиме повз нього, буде нестерпним.

Чоловік живе посеред автомагістралі / Фото: x.com/IbraHasan_

Наразі цвяховий будинок Хуана є химерною туристичною атракцією через своє незвичне розташування посеред автомагістралі, але вся ця увага лише нагадує старому чоловікові про його погане ухвалення рішень.

Нагадаємо, орендодавець шокований, хто два роки жив у його квартирі. Весь цей час він не навідувався до помешкання і не підозрював, що там відбувається.

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