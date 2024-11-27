Жахіття ЕКЗ: жінки народили та місяцями виховували не свою дитину (фото)

Подружжя розгубилося після того, як в результаті плутанини з ЕКЗ вони виховували не ту дитину.

Про це пише Mirror.

Однак, вони знайшли світлу сторону, досягнувши сердечної згоди з іншими батьками, які брали участь у цій справі. 43-річна Дафна Кардінале та її чоловік Александер були "спустошені", коли дізналися, що дитина, яку вони з любов'ю виховували, біологічно їм не належить, а їхня друга донька народилася в іншій родині. У вересні 2019 року у подружжя народилася дівчинка, але у них одразу виникли підозри через темний відтінок шкіри дитини.

Спочатку подружжя з Лос-Анджелеса відкинуло свої сумніви, довірившись процесу ЕКЗ і по вуха закохавшись у свою новонароджену донечку. Однак через два місяці після пологів вони вирішили провести домашній ДНК-тест, який привів до шокувального відкриття, що вони виховували дитину іншої пари.

Дафна та Александер із дітьми / Фото: Facebook

За поворотом долі вони зв'язалися з іншою парою, яка також постраждала внаслідок цієї плутанини, і ухвалили рішення поміняти дівчаток місцями, почавши все заново зі своїми біологічними доньками – попри те, що пропустили їхнє народження і перші декілька місяців життя.

"Немає людини, яка б дала тобі пораду. Тож ми зрештою просто зібралися разом, вчотирьох, і це благословення, що ми всі на одній хвилі. Відтоді ми проводимо всі свята разом. Відтоді ми святкуємо разом кожен день народження – і ми просто злилися в одну сім'ю", - поділився Александер.

Дафна та Александер Кардінале / Фото: Facebook

Попри заміну, сім'ї хотіли підтримувати зв'язок, оскільки дівчатка разом ходили до одного дошкільного закладу і обидві долучилися до балетних класів, щоб проводити час одна з одною. Ця плутанина спонукала сім'ю подати до суду на клініку ЕКЗ, відповідальну за передбачувану помилку.

Дафна висловила глибокий "душевний біль і розгубленість своєї сім'ї, які неможливо применшити", заявивши, що її "позбавили можливості виносити власну дитину".

У позові детально описано, як влітку 2018 року пара звернулася за допомогою до Каліфорнійського центру репродуктивного здоров'я (CCRH) та лабораторії In VitroTech Labs. Стверджується, що In VitroTech Labs помилково імплантувала ембріони не тим жінкам.

У юридичному документі зазначено: "Дафні хірургічно імплантували – проти її волі або знання – сперму і яйцеклітину чоловіка і жінки, які були їй абсолютно незнайомі. Тим часом ембріон Дафни і Александера був переданий тій самій парі через декілька тижнів після процедури перенесення Дафни. Друга пара виносила і народила дівчинку – біологічну дитину Александера і Дафни – і виховувала її протягом декількох місяців, перш ніж помилки відповідачів були виявлені і доведені".

Переплутані діти / Фото: Facebook

Судові документи свідчать, що коли Дафна народила чужу дитину, її чоловік запідозрив, що щось не зовсім так. Деталі позову: "Він очікував побачити гарну дитину, схожу на їхню старшу доньку. Натомість їхня біологічна донька народилася з набагато темнішою шкірою і чорним, як смола, волоссям. Це було настільки приголомшливо, що Александер навіть зробив декілька кроків від пологового столу, притулившись спиною до стіни".

У документах зазначається, що навіть друзі та родичі пари почали допитувати їх про зовнішній вигляд дитини. Це призвело до серйозного "розриву зв'язку", оскільки батько був стурбований тим, що його дружина все заперечувала. Він був настільки виснажений цим, що ночами "дивився на їхню новонароджену дитину, задаючись питанням, чи справді вона їхня", - йдеться в позові. Далі в документі йдеться: "Дізнавшись про це, Дафна наполягла на проведенні ДНК-тесту, сподіваючись, що його результати заспокоять усіх".

Після декількох раундів ДНК-тестування подружжя нарешті дізналося правду і 26 грудня 2019 року зв'язалося з парою, яка виховувала їхню біологічну дитину.

Їхню зустріч в офісі адвоката описали як "страшенно незручну", йдеться в юридичних документах. Напередодні Нового року сім'ї зібралися разом з дітьми, щоб вперше побачити своїх генетичних нащадків. Наступного дня Дафна повідомила цю новину своїй старшій доньці, яка була "розбита і налякана втратою рідної сестри", благаючи батьків не міняти дітей.

Минуло близько двох тижнів, перш ніж батьки зважилися на болісний крок – обміняти своїх дітей, і цей крок залишив сім'ю шокованою. У судовій справі зазначається: "Жах цієї ситуації неможливо применшити".

Дафна та Александер Кардінале / Фото: Facebook

Дафна Кардінале, терапевтка за фахом, разом зі своїм чоловіком-музикантом звернулися за професійною підтримкою, щоб допомогти їм впоратися з "симптомами тривоги, депресії та посттравматичного стресового розладу", як зазначено в позові.

Адвокат Адам Вольф, який представляє інтереси Кардінале, заявив, що інша сім'я також готується подати позов до суду на клініку ЕКЗ, хоча й непублічно.

Нагадаємо, шоковані жінки через 59 років дізналися, що їх підмінили у пологовому. Як виявилося, одна з матерів дізналася про це значно раніше, але промовчала.

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