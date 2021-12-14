Жахлива смертна кара: у Британії знайшли перше розп'яття людини давньоримської епохи

Британські археологи вперше виявили останки розіп'ятої людини.

У Британії археологи знайшли скелет чоловіка з цвяхом у п'яті. Це перший приклад римського розп'яття на території країни.

Про це інформує The Guardian.

Скелет розкопали ще у 2017 році, проте не відразу вчені зрозуміли, у чому унікальність знахідки. На місці будівництва житлового будинку у Фенстентоні, графство Кембріджшир, археологи знайшли поховання 48 осіб часів Римської Британії, датовані III-IV століттями нашої ери.

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У кістці п'яти одного з них, чоловіка віком 25-35 років, був виявлений вбитий залізний цвях і фрагменти дерев'яної конструкції. Скелет мав сліди й інших травм, що свідчило про мученицьку смерть. На ногах чоловіка були ознаки інфекції чи запалення, що свідчить про зв'язування або кайдани.

Вчені вважають, що це перше свідчення розп'яття людини на території Великої Британії. Цвях у кістці розміщений у такому положенні, як і у скелеті, випадково знайденому будівельниками в Ізраїлі в 1968 році.

Остеолог (фахівець із кісток) з університетського коледжу Вольфсона Корін Дахіг у коментарі ВВС зазначає, що скелет — "дійсно рідкісна знахідка".

"Він свідчить про те, що навіть мешканці цього маленького поселення на краю Римської імперії не могли уникнути жорстоких римських покарань", — зазначає вчений.

The Guardian

Під час розкопок археологи також виявили емальовані брошки, монети, оздоблений глиняний посуд та кістки тварин. За словами вчених, на місці розкопок колись було римське поселення, де велася торгівля та були заможні мешканці.

Раніше на Кіпрі знайшли гробницю, набиту золотими прикрасами.

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