Жахливі величезні черв'яки, що харчуються м'ясом, налякали любителів пляжного відпочинку – відео

Вони живуть просто у піску.

Люди поклялися ніколи більше не ходити босоніж пляжами Австралії після того, як дізналися про триметрового черв'яка-м'ясоїда, який ховається під піском в очікуванні наступного прийому їжі.

Про це пише dailystar.co.uk.

Коли справа доходить до химерних, а часом і смертоносних істот, Австралія може стати справжнім жахіттям. Там варто остерігатися не лише гігантських павуків та змій.

Користувачі соціальних мереж жахнулися, дізнавшись про пляжного черв'яка, що харчується м'ясом. Австралонуфіс, також відомий як австралійський пляжний черв'як, може вирости до трьох метрів у довжину і ховатися під поверхнею піску на пляжі, очікуючи на наступну їжу.

Хоча їх часто ловлять на наживку, черв'яки мають сотні сегментів на тілі і гострі зуби.

У відеоролику, опублікованому в Мережі рибалкою, що публікує повідомлення під ніком TightLinez, видно, як чоловік використовує шматок риби, щоб витягти одного черв'яка з його укриття. Щойно істота вчепилась у плоть, він висмикнув її з піску, виявивши, що вона майже повністю виросла.

Глядачі були настільки налякані, що поклялися ніколи більше не ходити босоніж пляжем.

Я вже хотів триматися подалі від Австралії, а тепер хочу жити на іншій планеті, де немає Австралії

Так, ніколи більше не ходитиму босоніж пляжем, дякую!

Який жах!

Дякую за ще одну фобію

За даними Fishing Australia, їх мільйони на пляжах Квінсленду, Нового Південного Вельсу, Вікторії та Південної Австралії, і вони високо цінуються як приманка.

Нагадаємо, в Австралії з мозку жінки витягнули восьмисантиметрового черв'яка. Це перший випадок в історії, коли паразит оселився в тілі людини.

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