Жахливіше за Бермудський трикутник: що відомо про місце, де зникло понад 20 000 людей – фото

Із певних причин у регіонах трикутної форми в усьому світі існує постійна тема, пов'язана з тим, що тих, хто проходить через них, більше ніколи не бачать.

Усіх попереджали уникати Бермудського трикутника, де загадково зникли сотні літаків і кораблів, але мало хто з нас знає, що на Алясці є місце, якого теж варто уникати, пише LADbible.

Попри те, що на Алясці зникло близько 20 000 людей, про "Аляскинський трикутник" говорять вдвічі менше, ніж про його побратима в північній частині Атлантичного океану.

Його умовно можна визначити як ділянку дикої природи між Уткіагвіком, Анкоріджем і Джуно.

Аляскинський трикутник / Фото: YouTube/History Channel

За даними History Channel, цей моторошний регіон є місцем найбільшої кількості нерозкритих справ про зникнення людей, ніж будь-де у світі, адже від початку 1970-х років у межах трикутника зникло 20 000 людей.

Що робить цю цифру ще більш дивною, так це те, наскільки мало населення в регіоні, який отримав назву "Бермудський трикутник Аляски".

Американський криптозоолог і польовий дослідник Кен Герхард провів масштабні дослідження в цьому регіоні і не може не відчувати занепокоєння щодо "дивних зникнень", які відбуваються там без пояснень.

В інтерв'ю History Channel він пояснив це: "Коли я проводив дослідження в Аляскинському трикутнику, я виявив, що деякі з цих справ про зникнення людей не можуть бути розкриті законним шляхом. Це не просто випадок, коли когось загриз ведмідь або він впав у прірву, я маю на увазі, що часто це були люди, які займалися своїм повсякденним життям. Вони не вирушали в якусь грандіозну пригоду, але, зрештою, вони зникли без жодної причини".

Герхард пояснив, що двоє людей зникли – один з "круїзного лайнера", а інший в "переповненій туристичній зоні на вершині гори" – в той час, коли він і його команда були там.

Вперше про трикутник Аляски як про дивне місце заговорили ще 1972 року, коли раптово зник невеликий літак під час польоту з Анкоріджа до Джуно. Троє людей – лідер більшості в Палаті представників США Томас Гейл Боггс-старший, конгресмен від Аляски Нік Бегіч та його помічник Рассел Браун – перебували на борту разом з пілотом, коли літак раптово зник.

Попри значні зусилля пошукових груп, які тривали понад 3600 годин і охопили територію радіусом 325 000 квадратних миль, зниклих мандрівників так і не вдалося знайти – як і літак.

Цей інцидент, очевидно, породив багато теорій змови, враховуючи той факт, що в ньому були задіяні дві видатні політичні фігури, але їхнє зникнення, зрештою, залишається загадкою – так само, як і зникнення інших 19 996 людей, які сміливо взялися за освоєння Аляскинського трикутника.

Але зважаючи на те, що ця величезна територія переповнена "нерівними гірськими хребтами" та "незайманою дикою природою", а клімат "жахливо холодний", як пише IFLScience, виживання там не має ймовірний вигляд. І це не кажучи вже про велику кількість ведмедів, які блукають цими землями, а також про "мільйони озер, незліченні ущелини та величезні долини", з якими вони можуть зіткнутися.

Однак не всі зникнення в Аляскинському трикутнику залишилися нерозкритими. Гері Френк Сотерден з Нью-Йорка в середині 1970-х років полював у дикій природі Аляски, коли зник безвісти. Його брат пояснив, що їхня сім'я так і не змогла поставити крапку, коли не змогла з'ясувати, що з ним сталося, оскільки завжди сподівалася, що він якимось чином "все ще живий". Але через більш ніж чотири десятиліття – за цей час батьки Гарі померли, так і не дізнавшись про долю свого сина – стався великий прорив. 2022 року вздовж річки Поркупайн на північному сході Аляски було знайдено людський череп, а згодом було визначено, що він належить Гері.

Аляска / Фото: Bodo Travel

Представник поліції штату Аляска Тім Деспейн розповів тоді агентству AP про це: "Судячи з форми, розміру та розташування зубних проколів у черепі, можна припустити, що людина стала жертвою ведмедя".

Хоча офіційно підтвердити причину смерті американця не вдалося, його брат вважає, що "найімовірніше, він помер внаслідок того, що його загриз ведмідь".

Нагадаємо, турист пробрався на острів смерті, який заборонено відвідувати людям. Бразильський острів закритий для відвідувачів, оскільки там мешкають 4 000 найсмертоносніших змій у світі.

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