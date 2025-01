Жахливий момент: гігантський крокодил кинувся на човен із туристами (фото)

У Болівії гігантський крокодил несподівано кинувся на човен, повний туристів, змусивши їх кричати від жаху.

Шокувальний момент зняв на відео приголомшений глядач на сусідньому плоту, передає Need To Know.

На невеликому судні в той момент перебувало п'ятеро відпочивальників. Один із них визирнув через борт. Чорний кайман – представник сімейства крокодилів – раптово виринув із каламутної води. Ті, хто був на борту, почули крики і вигуки.

Водій човна відчайдушно намагався розвернути човен заднім ходом. Дивом ніхто не постраждав.

Це сталося біля крихітного села Санта-Роза, на південний схід від столиці Болівії Ла-Паса.

Крокодил відкрив свої величезні щелепи, перш ніж повільно сповзти назад у воду.

Крокодил напав на човен із туристами / Фото: скриншот з відео

Це великий вид крокодилів, який може досягати до шести метрів у довжину, а також важити від 95 кг до 300 кг. Зазвичай їх можна зустріти в Бразилії, Перу, Еквадорі, Колумбії та Болівії.

