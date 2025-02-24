Жанна Кальман: як найстаріша людина в історії уклала хитромудру угоду та отримала солідні гроші

Геніальна угода з адвокатом означала, що довгожительці заплатили за проживання у власному будинку.
Найстаріша людина в історії Жанна Кальман отримала солідні гроші просто за проживання у власному будинку завдяки хитромудрій угоді, яку вона уклала з адвокатом.
Про це пише Книга рекордів Гіннеса.
Народившись у Франції 21 лютого 1875 року, Жанна прожила рекордні 122 роки 164 дні.
Той, хто точно не очікував, що вона проживе так довго, був адвокат Андре-Франсуа Раффре.
Жанна жила у великій квартирі над магазином драпірування, що належав родині її чоловіка Фернана. Вона жила розкішним життям, маючи слуг, які готували їжу і прибирали для неї – життя, яке, здавалося, подобалося Раффре.
Жанна не мала живих спадкоємців, втративши доньку Івонн Марі Ніколь у віці 36 років та онука Фредеріка у віці 37 років. Тож у віці 90 років, 1965-го, вона уклала угоду з Раффре.
Вони підписали контракт на випадок непередбачених обставин, який означав, що вона продасть йому свою квартиру, якщо зможе прожити в ній до кінця життя.
Він погодився виплачувати їй щомісяця 2 500 франків (близько 415 доларів), поки вона не помре, після чого він перебере на себе право власності на її будинок і переїде до неї.
Оскільки їй було вже 90 років, а Раффре був фактично вдвічі молодший за неї, це здавалося йому дуже вигідною угодою. Він не знав, що вона проживе ще 32 роки, довше, ніж будь-яка інша людина в історії людства, і довше, ніж він сам.
Раффре помер 1995-го у віці 77 років, коли Жанні було 120 років.
Вона навіть не жила в квартирі протягом останнього десятиліття, переїхавши до будинку для літніх людей, коли їй було 110.
Жанна прожила ще майже три роки, до 4 серпня 1997 року, і сім'я Раффре продовжувала виплачувати їй щомісячну суму після його смерті.
Вона прожила так несподівано довго, що Раффре зрештою виплатив їй суму, яка більш ніж удвічі перевищувала вартість квартири. Як повідомляється, вона якось сказала про цю домовленість: "У житті іноді доводиться укладати погані угоди".
Нагадаємо, наразі найстарішою живою людиною у світі є бразилійка Іна Канабарро Лукас, черниця з південного штату Ріо-Гранде-ду-Сул, якій 116 років. Згідно з даними, вона може бути останньою живою людиною, яка народилася 1908 року.
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