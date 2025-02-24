Жанна Кальман: як найстаріша людина в історії уклала хитромудру угоду та отримала солідні гроші

Геніальна угода з адвокатом означала, що довгожительці заплатили за проживання у власному будинку.

Найстаріша людина в історії Жанна Кальман отримала солідні гроші просто за проживання у власному будинку завдяки хитромудрій угоді, яку вона уклала з адвокатом.

Про це пише Книга рекордів Гіннеса.

Народившись у Франції 21 лютого 1875 року, Жанна прожила рекордні 122 роки 164 дні.

Той, хто точно не очікував, що вона проживе так довго, був адвокат Андре-Франсуа Раффре.

Жанна жила у великій квартирі над магазином драпірування, що належав родині її чоловіка Фернана. Вона жила розкішним життям, маючи слуг, які готували їжу і прибирали для неї – життя, яке, здавалося, подобалося Раффре.

Жанна не мала живих спадкоємців, втративши доньку Івонн Марі Ніколь у віці 36 років та онука Фредеріка у віці 37 років. Тож у віці 90 років, 1965-го, вона уклала угоду з Раффре.

Вони підписали контракт на випадок непередбачених обставин, який означав, що вона продасть йому свою квартиру, якщо зможе прожити в ній до кінця життя.

Жанна Кальман / Фото: Getty Images

Він погодився виплачувати їй щомісяця 2 500 франків (близько 415 доларів), поки вона не помре, після чого він перебере на себе право власності на її будинок і переїде до неї.

Оскільки їй було вже 90 років, а Раффре був фактично вдвічі молодший за неї, це здавалося йому дуже вигідною угодою. Він не знав, що вона проживе ще 32 роки, довше, ніж будь-яка інша людина в історії людства, і довше, ніж він сам.

Раффре помер 1995-го у віці 77 років, коли Жанні було 120 років.

Вона навіть не жила в квартирі протягом останнього десятиліття, переїхавши до будинку для літніх людей, коли їй було 110.

Жанна прожила ще майже три роки, до 4 серпня 1997 року, і сім'я Раффре продовжувала виплачувати їй щомісячну суму після його смерті.

Жанна Кальман / Фото: Getty Images

Вона прожила так несподівано довго, що Раффре зрештою виплатив їй суму, яка більш ніж удвічі перевищувала вартість квартири. Як повідомляється, вона якось сказала про цю домовленість: "У житті іноді доводиться укладати погані угоди".

Нагадаємо, наразі найстарішою живою людиною у світі є бразилійка Іна Канабарро Лукас, черниця з південного штату Ріо-Гранде-ду-Сул, якій 116 років. Згідно з даними, вона може бути останньою живою людиною, яка народилася 1908 року.

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