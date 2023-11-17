"Жертва чуми": обличчя дівчини спотворилося після популярної косметичної процедури (фото)

Дівчина зазнала тяжкої алергічної реакції після популярної косметичної процедури.

Про це пише The Sun.

Два роки тому 24-річна Гарлі Вотсон вирішила скористатися сироваткою для вій, щоб зробити їх густішими і довшими.

Процедура, якій віддають перевагу знаменитості, зокрема Кім Кардашян, користується популярністю в TikTok, а гештег #lashserum зібрав понад 1,3 мільярда переглядів.

У квітні 2021 року Гарлі запропонувала допомогти подрузі, яка навчалася на косметологиню, і погодилася пройти лікування. Вони зробили тест на алергію та дотрималися рекомендованих 48 годин, щоб дочекатися реакції. Оскільки через два дні не було жодного прояву алергії, дівчата приступили до процедури. Подруга використала сироватку для зміцнення вій та брів вартістю близько 45 фунтів стерлінгів, а також зробила процедуру хімічноїго завивання вартістю близько 15 фунтів стерлінгів.

"Мені сподобався результат. Мої вії мали пишний вигляд. Подруга ретельно дотримувалася інструкцій", - зазначила вона.

Гарлі Вотсон / Фото: thesun.co.uk

Але протягом 48 годин її очі почали свербіти і сльозитися.

Вона сказала: "Я знала, що після деяких процедур очі можуть свербіти, але до кінця дня мої очі набрякли, а висип навколо очей посилився. Наступного дня я прокинулася і була нажахана. Я мала такий вигляд, начебто побувала на боксерському поєдинку. Навколо моїх очей з'явилися величезні червоні кола".

Мама подруги відвезла Гарлі до відділення невідкладної допомоги: "Я ледве могла розплющити очі, і мій зір був розмитим. У цей момент реакція з’явилася на всьому моєму обличчі, у мене навіть на губах з'явився висип. Біль був невимовним. У мене було таке відчуття, ніби хтось протер моє обличчя наждачним папером. То була агонія. Мені прописали антигістамінні препарати та порадили використати водний крем, щоб спробувати зупинити почервоніння. Вони більше нічого не могли зробити".

Гарлі Вотсон / Фото: thesun.co.uk

Дівчина, яка працювала перукаркою у салоні, була змушена взяти відпустку на два тижні і каже, що майже не спала через свербіж і біль. Коли їй довелося повернутися на роботу, висип і набряк все ще було видно.

"Налякані клієнти почали знаходити виправдання, щоб не бачитися зі мною. Я пояснила, що це алергічна реакція, але дехто мені не повірив".

Через два роки Гарлі все ще не здолала це випробування і продовжує приймати ліки.

Гарлі Вотсон / Фото: thesun.co.uk

Вона додала: "Після лікування моя шкіра перетворилася на жах. Коли я подумала, що реакція почала покращуватись, у мене на роботі стався черговий напад. Я працювала з новою фарбою для волосся і через декілька годин мої очі знову перетворилися на величезні кільця червоної панди. Я була змушена звільнитися. Я відвідала свого терапевта, і ми обговорили хімічні речовини, які використовуються у засобах для догляду за віями, та нові продукти, які я використала на роботі. Нова фарба мала ті ж формули, що й засоби для лікування вій, які, як виявилось, зруйнували мою імунну систему. Мій лікар підтвердив, що в мене розвинулася алергічна непереносимість хімікатів".

Шкіра Гарлі, яка змінила кар'єру і стала торговою представницею, досі надзвичайно чутлива. Минуло вісім місяців, перш ніж висипання та набряк зникли. Тепер їй доводиться проводити п'ятиденні патч-тести, перш ніж пробувати щось нове, і тепер вона може використовувати лише органічні продукти.

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