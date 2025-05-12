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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
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«Згідний» чи «згодний»: мовознавць роз’яснив вживання схожих слів

Говоримо українською правильно: «згідний» чи «згодний»

Автор публікації
Фото автора: Ганна Носова Ганна Носова
«Згідний» чи «згодний»

«Згідний» чи «згодний»

Відомий український мовознавець та педагог Олександр Авраменко чітко роз’яснив різницю між словами «згідний» та «згодний», які часто викликають плутанину.

Як зазначив Авраменко у своєму відеопоясненні, обидва слова є в українській мові, але використовуються в різних контекстах.

Вираження згоди

Коли йдеться про висловлення своєї згоди з чиєюсь думкою, пропозицією або рішенням, обидва варіанти — «згОдний» і «згІдний» — є правильними.

  • Наприклад:

    • «Я згОдний з вашою пропозицією.»

    • «Я згІдний піти на прогулянку.»

    • «Батько згодний (або згІдний) віддати свою доньку за Андрія.» (Приклад Олександра Авраменка)

Ця взаємозамінність у значенні «даю згоду» підтверджується сучасними словниками української мови, зокрема «Словником української мови» в 11 томах (СУМ-11) та «Українським правописом».

Вираження відповідності

Коли слово вказує на відповідність чомусь, на те, що щось є узгодженим з чимось іншим (наприклад, з документом, правилом, оригіналом), слід вживати форми з літерою «і» — «згІдний», «згІдна», «згІдне».

  • Наприклад:

    • «Копія згІдна з оригіналом.»

    • «Його дії були згІдні з інструкцією.»

    • «Звіт згІдний з попередніми даними.»

Це значення також чітко зафіксоване у лексикографічних джерелах, де «згідний» трактується як «який відповідає чому-небудь; узгоджений з чимсь».

Вираження солідарності

Форми «згОдний» і «згОдна», за словами Авраменко, використовуються для вираження солідарності, однодумності з кимось, коли людина поділяє чиюсь думку або позицію.

  • Наприклад:

    • «Я цілком згОдний з друзями в цьому питанні»

    • «Вона була згОдна з кожним його словом.»

Хоча значення солідарності тісно пов’язане зі значенням згоди, Авраменко робить акцент на тому, що саме форми з «о» краще передають відтінок спільної думки.

Отже,

  • ЗгОдний, згОдна, згОдні вживаються, коли ви даєте згоду (поряд із «згОдний») або виражаєте солідарність з кимось.

  • ЗгІдний, згІдна, згІдне вживаються, коли йдеться про відповідність чому-небудь. Також використовуються для вираження згоди (поряд із «згОдний»).

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