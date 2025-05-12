«Згідний» чи «згодний»: мовознавць роз’яснив вживання схожих слів

«Згідний» чи «згодний»

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Відомий український мовознавець та педагог Олександр Авраменко чітко роз’яснив різницю між словами «згідний» та «згодний», які часто викликають плутанину.

Як зазначив Авраменко у своєму відеопоясненні, обидва слова є в українській мові, але використовуються в різних контекстах.

Вираження згоди

Коли йдеться про висловлення своєї згоди з чиєюсь думкою, пропозицією або рішенням, обидва варіанти — «згОдний» і «згІдний» — є правильними.

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Наприклад: «Я згОдний з вашою пропозицією.» «Я згІдний піти на прогулянку.» «Батько згодний (або згІдний ) віддати свою доньку за Андрія.» (Приклад Олександра Авраменка)



Ця взаємозамінність у значенні «даю згоду» підтверджується сучасними словниками української мови, зокрема «Словником української мови» в 11 томах (СУМ-11) та «Українським правописом».

Вираження відповідності

Коли слово вказує на відповідність чомусь, на те, що щось є узгодженим з чимось іншим (наприклад, з документом, правилом, оригіналом), слід вживати форми з літерою «і» — «згІдний», «згІдна», «згІдне».

Наприклад: «Копія згІдна з оригіналом.» «Його дії були згІдні з інструкцією.» «Звіт згІдний з попередніми даними.»



Це значення також чітко зафіксоване у лексикографічних джерелах, де «згідний» трактується як «який відповідає чому-небудь; узгоджений з чимсь».

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Вираження солідарності

Форми «згОдний» і «згОдна», за словами Авраменко, використовуються для вираження солідарності, однодумності з кимось, коли людина поділяє чиюсь думку або позицію.

Наприклад: «Я цілком згОдний з друзями в цьому питанні» «Вона була згОдна з кожним його словом.»



Хоча значення солідарності тісно пов’язане зі значенням згоди, Авраменко робить акцент на тому, що саме форми з «о» краще передають відтінок спільної думки.

Отже,

ЗгОдний, згОдна, згОдні вживаються, коли ви даєте згоду (поряд із «згОдний») або виражаєте солідарність з кимось.

ЗгІдний, згІдна, згІдне вживаються, коли йдеться про відповідність чому-небудь. Також використовуються для вираження згоди (поряд із «згОдний»).