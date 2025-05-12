- Дата публікації
-
- Категорія
- Цікaвинки
- Кількість переглядів
- 135
- Час на прочитання
- 2 хв
«Згідний» чи «згодний»: мовознавць роз’яснив вживання схожих слів
Говоримо українською правильно: «згідний» чи «згодний»
Відомий український мовознавець та педагог Олександр Авраменко чітко роз’яснив різницю між словами «згідний» та «згодний», які часто викликають плутанину.
Як зазначив Авраменко у своєму відеопоясненні, обидва слова є в українській мові, але використовуються в різних контекстах.
Вираження згоди
Коли йдеться про висловлення своєї згоди з чиєюсь думкою, пропозицією або рішенням, обидва варіанти — «згОдний» і «згІдний» — є правильними.
Наприклад:
«Я згОдний з вашою пропозицією.»
«Я згІдний піти на прогулянку.»
«Батько згодний (або згІдний) віддати свою доньку за Андрія.» (Приклад Олександра Авраменка)
-
Ця взаємозамінність у значенні «даю згоду» підтверджується сучасними словниками української мови, зокрема «Словником української мови» в 11 томах (СУМ-11) та «Українським правописом».
Вираження відповідності
Коли слово вказує на відповідність чомусь, на те, що щось є узгодженим з чимось іншим (наприклад, з документом, правилом, оригіналом), слід вживати форми з літерою «і» — «згІдний», «згІдна», «згІдне».
Наприклад:
«Копія згІдна з оригіналом.»
«Його дії були згІдні з інструкцією.»
«Звіт згІдний з попередніми даними.»
-
Це значення також чітко зафіксоване у лексикографічних джерелах, де «згідний» трактується як «який відповідає чому-небудь; узгоджений з чимсь».
Вираження солідарності
Форми «згОдний» і «згОдна», за словами Авраменко, використовуються для вираження солідарності, однодумності з кимось, коли людина поділяє чиюсь думку або позицію.
Наприклад:
«Я цілком згОдний з друзями в цьому питанні»
«Вона була згОдна з кожним його словом.»
-
Хоча значення солідарності тісно пов’язане зі значенням згоди, Авраменко робить акцент на тому, що саме форми з «о» краще передають відтінок спільної думки.
Отже,
ЗгОдний, згОдна, згОдні вживаються, коли ви даєте згоду (поряд із «згОдний») або виражаєте солідарність з кимось.
ЗгІдний, згІдна, згІдне вживаються, коли йдеться про відповідність чому-небудь. Також використовуються для вираження згоди (поряд із «згОдний»).