Жінці 16 років відмовляються видати паспорт через "несерйозне" ім'я: як її звати

Жінка наполягає, що не хоче змінювати своє ім'я, бо воно їй подобається та допомагає займатись благодійністю.

У Великій Британії жінці 16 років відмовляють у видачі нового паспорта, заявляючи, що нове ім'я британки є несерйозним.

Про це пише dailymail.co.uk

53-річна Ейлін Де Бонт з північного Уельсу змінила ім'я на Pudsey Bear (Ведмедиця Падсі - ред.). Оскільки так звуть улюбленого плюшевого талісмана організації "Діти в біді".

Жінка у 2009 році взяла участь в аукціоні на eBay, щоб зібрати гроші для національної благодійної організації. Надавши список з 50 варіантів, жінка пообіцяла змінити своє ім'я на те, яке вибере той, хто запропонує найвищу ціну - в результаті аукціон виграла UK Deed Poll Service, запропонувавши 4 000 фунтів стерлінгів.

З того дня британка стала відома як Ведмедиця Падсі, а її дві доньки й досі з любов'ю називають її "мама Ведмедиця".

Всі її банківські реквізити, рахунки за комунальні послуги та медичні картки оформлені на нове ім'я. Навіть її бізнес з ворожіння на таро, який має 32 000 підписників на YouTube, зареєстрований у Companies House під ім'ям місіс Ведмедиця Падсі.

Але, незважаючи на те, що багато компаній і державних організацій визнали нову особистість місіс Ведмедиця, Міністерство внутрішніх справ відмовилося видати їй паспорт у 2009 році, вважаючи її зміну імені "несерйозною".

А коли цього місяця вона знову звернулася за консультацією з цього приводу, пані Ведмедиці відповіли, що її заяву знову можуть відхилити, оскільки вона потенційно порушує закони про авторське право. Їй порадили отримати дозвіл від ВВС, проте жінка каже, що не може поки цього зробити.

Жителька Британії каже, що через проблеми із паспортом, вона не може виїжджати за кордон та голосувати. Вона наголошує, що попри труднощі, не хоче відмовлятись від свого імені.

"Я Падсі вже 16 років, і мені подобається моє ім'я. Це миле ім'я, і воно мені подобається. Воно піднімає настрій багатьом людям, коли я називаю їм своє ім'я, і є нагадуванням про те, що життя може бути веселим", - стверджує вона.

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