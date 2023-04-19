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Жінці через 41 рік повернули річ із вкраденої сумочки: що це було (фото)

Жінці через 41 рік повернули річ із вкраденої сумочки: що це було (фото)

Автор
Віра ХмельницькаВіра Хмельницька
Дата публікації
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Жінці через 41 рік повернули річ із вкраденої сумочки: що це було (фото)

Спочатку вона була налаштована скептично, але потім засміялася.

У Канаді жінці повернули студентський квиток із вкраденої 41 рік тому сумочки.

Про це повідомляє UPI.

Чоловік копав яму для стовпа паркану у своєму дворі та знайшов стару сумку. Він відкрив знахідку і побачив студентський квиток 1981-1982 років, який добре зберігся.

Житель передав його поліції, яка встановила власника посвідчення особи, ідентифікованого лише як Лорі.

Повідомляється, що спершу жінка була налаштована скептично. Однак після того, як їй надіслали електронною поштою світлину квитка, вона розсміялася, побачивши своє посвідчення особи, отримане у молодших класах середньої школи Веллінгтона.

"З роками я, напевно, просто забула про це", - поділилася вона.

Лора додала, що це дало їй можливість пригадати Терезу, стару подругу з часів перебування у Веллінгтоні.

Нагадаємо, чоловік влаштував істерику під час польоту, бо дитина пасажирів "плакала 45 хвилин". Лайливу тираду записали очевидці на відео та опублікували його в Мережі.

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Дата публікації
Перегляди
719
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