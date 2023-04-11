Жінці через зовнішність заборонили ходити на роботу, до пабів і школи: який вона має вигляд - фото

Мелісса Слоан також не дуже охоче виходить на вулицю через булінг.

Схибленій на татуюваннях жінці заборонили ходити на роботу, відвідувати паби і навіть дитячу школу через її зовнішній вигляд.

Про це пише Daily Star.

46-річна Мелісса Слоан має низку малюнків на тілі, зокрема, і на обличчі. Перші тату вона набила ще у 20 років. Зараз жінка навіть не знає їхньої кількості.

Мелісса Слоан / Фото: dailystar.co.uk

Щоб вгамувати свою "залежність", мама з Вельса робить більшість своїх татуювань у "тюремному стилі" зі своїм партнером Люком, не виходячи з дому.

Але за це їй довелося трохи поплатитися. Вона розповіла, що її вигнали з роботи, а на нову не беруть.

"Я влаштувалася на роботу прибиральницею туалетів, але мене не беруть через мої татуювання. Моєю першою роботою було прибирання багато років тому, чищення туалетів. Люди говорили, що в мене ніколи в житті не було роботи, у мене була одна, і це довго не тривало. Але якби хтось запропонував мені роботу завтра, я пішла би і працювала", - поділилася вона.

Мелісса Слоан / Фото: dailystar.co.uk

Попри на любов до татуювань, майстри заборонили їй відвідувати салони, бо її обличчя "не піддається корекції".

"Тату-салони зачинили переді мною двері - татуювальники мене не пускають. Це все тому, що мені вже нічим не допомогти. Я зайшла надто далеко", - сказала Мелісса.

А до того, як їй заборонили відвідувати тату-салони, жінці заборонили пити спиртне у пабах. Це навіть "зруйнувало її різдвяні плани випити пива". Тепер у неї "довічна заборона" на вхід до будь-яких алкогольних закладів.

Мелісса Слоан / Фото: dailystar.co.uk

"Я ходила до пабів і люди витріщалися. Мені заборонено відвідувати паби у моєму районі, я не можу туди потрапити через свої татуювання. Я сумую просто за спілкуванням з людьми, я та, хто розмовляє з усіма, коли вип'ю. Але я нічого не можу з цією забороною вдіяти", - зізналася вона.

Також у період Різдва мамі заборонили відвідувати школу, де навчаються її діти.

Вона стверджує, що її змусили дивитись, як її дитина грає через вікно, тому що люди не можуть дивитися крізь пальці на її альтернативну зовнішність.

"Жодних різдвяних вечірок, і коли я йду до школи своєї дитини, мене не запрошують. Якось вони сказали, щоб я пішла і подивилася у вікно класу. Я не ходжу на шкільні вистави", - додала мама.

Мелісса Слоан / Фото: dailystar.co.uk

Мелісса навіть щосили намагається вийти з дому, оскільки незнайомці чіпляються до неї на вулиці настільки, що її називають "виродком" перед її дітьми.

Вона стверджує, що нещодавно відхилила пропозицію про безкоштовне лазерне лікування, щоб видалити чорнило з обличчя. Мама вважає, що видаляти чорнило буде марною тратою часу, оскільки вона просто почне все спочатку. А ідея підфарбувати очні яблука – це те, що Мелісса хотіла б втілити у життя.

Мелісса Слоан / Фото: dailystar.co.uk

Нагадаємо, подружжя полетіло до Туреччини за "новою зовнішністю", але залишилося у розпачі через результат пластичних операцій. Пара знайшла дешеву клініку в Мережі та поплатилася за це своїм виглядом.

Читайте також: