Жінці до кінця життя заборонили плавати на круїзних лайнерах: що вона накоїла

Круїзна компанія Carnival Cruise Line наклала довічну заборону відвідування на мешканку Техасу, США.

Про це пише The Washington Post.

Коли Мелінда Ван Вельдхуїзен проходила перевірку в порту Маямі в серпні, служба безпеки виявила у її валізі пачку жувальних цукерок з легальним наркотиком CBD. У правилах компанії йдеться про те, що продукти CBD заборонені в морі, оскільки вони "незаконні у всіх портах", незалежно від того, чи доступні вони для "медичних цілей" у деяких частинах Сполучених Штатів.

42-річна медсестра та мануальна терапевтка із Далласа, розповіла, що перед поїздкою її зупинила охорона, тому що рентгенівське сканування виявило у її валізі металеві кусачки для нігтів. Під час обшуку сумки співробітники служби безпеки виявили пачку жувальних цукерок CBD, які вона купила в аптеці в Техасі. Вона сказала, що жувальні цукерки були запаковані та рекламувалися як засіб, що допомагає при проблемах зі сном.

Ван Вельдхуїзен розповіла, що охорона та інші співробітники екіпажу змусили її чекати в зоні посадкового терміналу далеко від сім'ї приблизно 3,5 години. За її словами, за цей час охорона зважила жувальні цукерки та запитала, чи має жінка ліцензію на їхнє зберігання. Зрештою їй сказали, що її не пустять у круїз.

У серпні компанія надіслала Мелінді листа, в якому повідомила, що їй буде заборонено користуватися всіма суднами перевізника, а будь-які спроби забронювати майбутній круїз будуть скасовані.

За словами жінки, спочатку їй заявили, що вона нестиме відповідальність за оплату круїзу та вартість поїздки для свого чоловіка та двох синів-підлітків, які вирушать у мандрівку без неї. За словами її адвоката Дарена Стабінські, ця сума становить приблизно 5586 доларів. Після відплиття круїзу з її кредитної картки було знято близько 700 доларів.

Зрештою компанія надіслала повторного листа із пропозицією відшкодувати їй вартість круїзу у розмірі 1665 доларів. Але Стабінські сказав, що цього замало. Мелінда сподівається, що їй відшкодують вартість проїзду усієї її родини. Вона також мріє, що її заборону буде знято.

Нагадаємо, водій автобуса з Полтави вдруге виграв великий приз у лотерею. Відомо, на яку суму розбагатів 53-річний чоловік.

Читайте також: