Жінці доводиться пливти річкою з алігаторами, щоб винести сміття – відео

Життя на межі набуває абсолютно нового значення для однієї жінки, яка живе на березі річки Сатілла в штаті Джорджія, США.

Кеті та її чоловік живуть у повній ізоляції, з усіх боків оточені водою. Жінка щотижня вирушає у пригоду, де на неї чатують алігатори та інші небезпечні тварини. Зі своїм вірним компаньйоном чихуахуа вона завантажує у човен сміття і вирушає в подорож каламутними водами.

Одіссея з вивезення сміття починається з того, що вона одягає важкий комплект одягу, що не промокає: "Крок перший: візьміть костюм", - розповідає Кеті у своєму відео у TikTok. "Крок другий: візьміть чихуахуа", - додає вона, запихаючи свого компаньйона в комбінезон.

Після того, як сміття завантажено у човен, Кеті вирушає в дорогу, орієнтуючись у воді з легкістю досвідченої шукачки пригод.

Але на цьому подорож не закінчується. Діставшись суші, вона сідає на квадроцикл, щоб завершити подорож до сміттєвого контейнера, але наштовхується на замкнені ворота, що додає ще одну перешкоду, яку потрібно подолати.

"На жаль, хлопці замкнули їх перед тим, як піти сьогодні вранці, тож мені доводиться йти пішки", - каже вона.

Попри це, Кеті продовжує йти далі. "Ми зробили це. Там немає сусідів. Сусіди там", - жартує вона, оглядаючи свої ізольовані володіння.

Для Кеті такий суворий спосіб життя означає не просто виживання, а процвітання. Попри ізоляцію та щоденні випробування життя в зоні, схильній до повеней, вона знаходить розраду в красі та спокої свого оточення.

"Для мене труднощі – ніщо в порівнянні з перевагами перебування тут для нашого психічного і фізичного здоров'я", - поміркувала вона в окремому відео. "Жуки, смітники, алігатори, змії – ніщо з цього не може зрівнятися з миром, який ми відчуваємо, з безтурботністю, з тим, що ми просто розслабляємося і живемо дивовижним життям".

Кеті розповіла, що вони з чоловіком придбали цей будинок після того, як їхні двоє дорослих дітей стали самостійними.

Нагадаємо, чоловік два місяці прожив у печері без розуміння часу та шокував, як це на нього вплинуло. Мішель Сіффр двічі прожив у печері тривалий час та поділився результатом свого дослідження, яке використало NASA.

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