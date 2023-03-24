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Жінці ледь не ампутували ногу через те, що вона випила багато горілки на вечірці

Жінці ледь не ампутували ногу через те, що вона випила багато горілки на вечірці

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
Перегляди
795
Час на прочитання
2 хв
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Жінці ледь не ампутували ногу через те, що вона випила багато горілки на вечірці

Фото: ladbible.com

Спершу вона подумала, що зламала кістки.

У Канаді жінці ледь не ампутували ногу після гучної вечірки.

Так, 36-річна Джулія Андерсон з Онтаріо повернулася додому з дівочої вечірки і знепритомніла.

Вона розповіла, що випила забагато горілки, пише ladbible.com. За декілька годин жінка прокинулася і зрозуміла, що не може поворухнути неймовірно розпухлими ногами.

Спершу вона подумала, що зламала кістки і налякана покликала маму. Вони викликали швидку допомогу. Після огляду лікарями у Джулії діагностували компартмент-синдром. Він викликаний кровотечею або набряком м'язів. Щоб врятувати ногу, їй довелося пройти діаліз, переливання крові та операцію з пересадки шкіри.

© ladbible.com
Фото: ladbible.com

Після інциденту минуло три роки, але Джулія досі не може нормально ходити.

"Коли я потрапила до лікарні, моє тіло було дуже опухлим. Я крихітна, у мене лише 45 кг, але я мала вигляд на 20 кілограмів більшою. Мене негайно відправили на операцію, бо м'язи погіршувалися і виділяли токсини в кров, через що моє тіло опухало, а нирки відключалися. Після першої операції я два тижні перебувала у реанімації, прив'язана до пристрою для відтоку рідини, тому що я все ще була величезною. Мені завжди було боляче. Уявіть, що ваша нога затікає, але це відчуття поколювання в тисячу разів як різкий удар струмом по моїй нозі", - пригадала жінка.

© ladbible.com
Фото: ladbible.com

Після п'яти тижнів у лікарні Андерсон повернулася додому, де ще три була прикутою до ліжка. Вона досі бореться із наслідками.

"Я не можу нормально ходити. Я ходжу на лівій нозі, ніби я ношу високий підбор — майже як нога Барбі. Пальці на ногах починають підгинатися, я не знаю, чи знадобиться мені подальша операція або вони можуть щось зробити зараз", - додала вона.

© ladbible.com
Фото: ladbible.com

Джулія закликала людей бути обережними, якщо вони випивають із своїми друзями, оскільки наслідки можуть бути серйозними.

Нагадаємо, у США організм чоловіка почав виробляти спирт. Він жив з незвичним синдромом "автопивоварні" та навіть міг потрапити за ґрати.

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Дата публікації
Перегляди
795
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