Жінці ледь не ампутували ногу через те, що вона випила багато горілки на вечірці

У Канаді жінці ледь не ампутували ногу після гучної вечірки.

Так, 36-річна Джулія Андерсон з Онтаріо повернулася додому з дівочої вечірки і знепритомніла.

Вона розповіла, що випила забагато горілки, пише ladbible.com. За декілька годин жінка прокинулася і зрозуміла, що не може поворухнути неймовірно розпухлими ногами.

Спершу вона подумала, що зламала кістки і налякана покликала маму. Вони викликали швидку допомогу. Після огляду лікарями у Джулії діагностували компартмент-синдром. Він викликаний кровотечею або набряком м'язів. Щоб врятувати ногу, їй довелося пройти діаліз, переливання крові та операцію з пересадки шкіри.

Фото: ladbible.com

Після інциденту минуло три роки, але Джулія досі не може нормально ходити.

"Коли я потрапила до лікарні, моє тіло було дуже опухлим. Я крихітна, у мене лише 45 кг, але я мала вигляд на 20 кілограмів більшою. Мене негайно відправили на операцію, бо м'язи погіршувалися і виділяли токсини в кров, через що моє тіло опухало, а нирки відключалися. Після першої операції я два тижні перебувала у реанімації, прив'язана до пристрою для відтоку рідини, тому що я все ще була величезною. Мені завжди було боляче. Уявіть, що ваша нога затікає, але це відчуття поколювання в тисячу разів як різкий удар струмом по моїй нозі", - пригадала жінка.

Фото: ladbible.com

Після п'яти тижнів у лікарні Андерсон повернулася додому, де ще три була прикутою до ліжка. Вона досі бореться із наслідками.

"Я не можу нормально ходити. Я ходжу на лівій нозі, ніби я ношу високий підбор — майже як нога Барбі. Пальці на ногах починають підгинатися, я не знаю, чи знадобиться мені подальша операція або вони можуть щось зробити зараз", - додала вона.

Фото: ladbible.com

Джулія закликала людей бути обережними, якщо вони випивають із своїми друзями, оскільки наслідки можуть бути серйозними.

Нагадаємо, у США організм чоловіка почав виробляти спирт. Він жив з незвичним синдромом "автопивоварні" та навіть міг потрапити за ґрати.

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