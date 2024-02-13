Жінці присудили 1,6 млн доларів компенсації через скасування співбесіди: у чому причина

У США жінці присудили 1,6 млн доларів компенсації через скасування співбесіди.

Про це пише Miami Herald.

Компанія зв'язалася із претенденткою після того, як її резюме привернуло увагу роботодавця. Втім, потім вони відмовилися провести співбесіду та найняти її, дізнавшись, що вона не чує, попри те, що кандидатка відповідала вимогам для цієї роботи, згідно з федеральним позовом, поданим у Нью-Йорку.

Тепер присяжні присудили жінці чималу суму у вигляді заборгованості з виплати заробітної плати та відшкодування збитків після того, як Комісія із забезпечення рівних можливостей у галузі працевлаштування подала до суду на McLane Northeast, дистриб'юторську компанію з філією в Болдвінсвіллі. За даними EEOC, після двогодинного обговорення присяжні вирішили, що техаська компанія порушила Закон про американців з інвалідністю. Агентство стверджувало, що компанія дискримінувала жінку, коли відмовила їй в інтерв'ю через порушення слуху.

У позові йдеться про те, що вона подала заявку на роботу на дві складські посади початкового рівня, пов'язані з виконанням замовлень клієнтів шляхом розміщення продуктів у сумках або коробках.

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За даними EEOC, присяжні присудили жінці 25 000 доларів як компенсацію, 150 000 доларів як компенсацію за емоційний стрес і 1,5 мільйона доларів як штрафні санкції.

Тим часом, McLane Northeast "розчарована вердиктом".

"Ми підтримуємо нашу відданість інклюзивній зайнятості, і ми маємо давні історії найму та розміщення товаришів по команді з обмеженими можливостями", — сказав старший віцепрезидент компанії. "Наразі ми оцінюємо всі доступні варіанти, зокрема можливість апеляції".

За даними EEOC, попри те, що жінці було присуджено відшкодування збитків у розмірі 1,65 мільйона доларів, насправді сума, яку вона може отримати набагато менша – 300 000 доларів. Це пов'язано із обмеженнями на суму збитків, яку може отримати людина.

Нагадаємо, найбагатший чоловік всіх часів втратив свої статки за хвилини. Він ненадовго став першим квадрильйонером на планеті.

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