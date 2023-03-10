Жінці відкусив ніс собака, наляканий її капою для відбілювання зубів

Зазвичай доброзичливий домашній улюбленець накинувся на дівчину свого господаря, коли вона хотіла його погодувати.

30-річна художниця Олівія Куаст із американського міста Томастона, що в штаті Коннектикут, отримала жахливі травми обличчя та руки, коли 6-річний пітбуль її хлопця, очевидно, налякався пристрою для відбілювання зубів, який вона носила.

Про це повідомило видання The Independent.

Інцидент трапився, коли жінка нахилися до собаки на ім’я Бентлі, щоб погодувати його.

Зазвичай доброзичливий домашній улюбленець несподівано кинувся їй в обличчя і встромив зуби в її ніс, відірвавши його з обличчя. Потім він ще двічі накинувся на Олівію, залишивши її з серйозними травмами на руці, перш ніж вона змогла відштовхнути його ногою.

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Жінка припустила, що Бентлі міг налякатися її капи, яка відбілювала зуби та була оснащена ультрафіолетовим світлом.

Після нападу вона побігла у ванну кімнату, де подзвонила батькам, і вони негайно викликали швидку допомогу.

Постраждалу доставили на швидкій до лікарні Хартфорда, де лікарі виявили, що її ніс, перегородка та хрящі були вирвані, але перенісся та ніздрі залишилися цілими. Тілесні ушкодження не вплинули на дихання та нюх.

Олівія та її 44-річний партнер прийняли важке рішення приспати Бентлі незабаром після інциденту.

Говорячи про травматичний момент, Олівія сказала: "Я поняття не мала, що він збирається кинутися на мене, це був повний шок. У нас були непогані стосунки, напередодні ввечері він заснув у моєму ліжку”.

Нагадаємо, у румунському місті Ясси 64-річна жінка звернулася за допомогою до лікарів після того, як її вжалив скорпіон, якого вона принесла разом із фруктами із супермаркету.

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