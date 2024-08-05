Жінці виплатили $1000 після того, як синоптик передбачив сонячну погоду, а пішов дощ

Жінка намагалася подати до суду на синоптика за неправильний прогноз погоди і в результаті отримала $1000.

Про це пише Unilad.

За даними юридичної фірми Kahane, 2015 року одна жінка в Ізраїлі намагалася подати до суду на Channel 2 – а також на синоптика Денні Рупа – за те, що вони прогнозували сонячну погоду, тоді як насправді вона була дощовою і штормовою.

Жінка вимагала відшкодування збитків у розмірі 1000 доларів після того, як вийшла з дому в одязі, придатному для сонячної погоди, а потрапила в шторм. Вона заявила, що в результаті підхопила грип, пропустила чотири дні роботи і витратила 38 доларів на ліки. Вона також заявила, що страждала на стрес через неправильний прогноз і захотіла, щоб Руп особисто перепросив.

Телеканал фактично врегулював справу в досудовому порядку, виплативши жінці 1000 доларів, які вона просила, і перепросивши.

Такий результат змусив багатьох людей замислитися над тим, чи можуть інші люди подавати позови проти синоптиків і, що важливіше, чи виграють вони. Обговорюючи цю справу на Reddit, люди висловили декілька думок про неї:

Могло бути сонячно, і якби вона стикнулася з людиною, яка передала їй грип, вона все одно б підхопила його

Якби вона була тепло одягнена, то все одно б захворіла. Штормова погода не створює вірус грипу

Можу підтвердити, що від холоду не можна захворіти

Тим часом, дехто зазначив, що досудове врегулювання з виплатою $1000 могло б обійтися телеканалу дешевше, ніж наймання адвокатів для ведення справи в суді: "Це було врегульовано в позасудовому порядку. Часто компанії вирішують питання в досудовому порядку, отримують угоду про те, що це і будь-які майбутні пов'язані з цим питання вирішені, і платять "невелику суму", "1000 доларів – це дешево порівняно з витратами на оплату послуг адвоката, який буде боротися за це в суді".

Нагадаємо, наляканий чоловік в останню мить обміняв лотерейний білет, щоб врятувати шлюб, і став мільйонером. Він боявся, що дружина розлютиться.

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