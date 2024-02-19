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Жінці, яка має понад 800 тату, заборонили приходити на похорон власної мами

Жінці, яка має понад 800 тату, заборонили приходити на похорон власної мами

Жінці, яка має понад 800 тату, заборонили приходити на похорон власної мами

Мелісса Слоан / Фото: dailystar.co.uk

Сім'я не хотіла її бачити.

"Найтатуйованіша мама Великої Британії" поділилася, що її ніколи не запрошували на весілля і навіть не пустили на похорон власної матері.

Про це вона розповіла Daily Star.

47-річна Мелісса Слоан має на тілі не менше 800 тату. Щотижня жінка набиває нові три-чотири дизайни. Спочатку вона не могла знайти роботу, потім їй заборонили відвідувати паби, тату-салони, вечірки на честь Геловіна та навіть шкільні різдвяні виступи її дітей.

Попри те, що Меліссу критикували, вона завжди могла покластися на свою матір незалежно від того, скільки татуювань у неї було на тілі. Однак після того, як її мама померла 2020 року, у неї тепер є лише її партнер Люк та двоє маленьких дітей, з якими вона живе. Інші п'ятеро нащадків не спілкуються з нею.

Мелісса Слоан / © dailystar.co.uk
Мелісса Слоан / Фото: dailystar.co.uk

Мелісу не лише не запрошують на свята, зокрема весілля, через зовнішність, а й заборонили приходити на похорон мами.

"Мені навіть не дозволили піти на похорон моєї мами через те, який я маю вигляд", - заявила британка. "Вони не хотіли, щоби я була там. Моя сім'я не хотіла, усі родичі. Мені слід було просто прийти. Але насправді все зводиться до моїх татуювань, тож вони не хотіли, щоб я з'явилася. Я повинна була вистояти. Хтось міг би сказати: "Ну, чому ти не пішла потім, коли вони всі звалили?". Але моя мама дуже пишалася б тим, що я роблю те, що я зробила, і про що пишуть у газетах".

Нагадаємо, не так давно Мелісса замаскувала тату макіяжем та показала, який має вигляд. Попри те, що юзери кажуть, що їй так краще, діти жінки це ненавидять.

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