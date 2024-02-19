Жінці, яка має понад 800 тату, заборонили приходити на похорон власної мами

"Найтатуйованіша мама Великої Британії" поділилася, що її ніколи не запрошували на весілля і навіть не пустили на похорон власної матері.

Про це вона розповіла Daily Star.

47-річна Мелісса Слоан має на тілі не менше 800 тату. Щотижня жінка набиває нові три-чотири дизайни. Спочатку вона не могла знайти роботу, потім їй заборонили відвідувати паби, тату-салони, вечірки на честь Геловіна та навіть шкільні різдвяні виступи її дітей.

Попри те, що Меліссу критикували, вона завжди могла покластися на свою матір незалежно від того, скільки татуювань у неї було на тілі. Однак після того, як її мама померла 2020 року, у неї тепер є лише її партнер Люк та двоє маленьких дітей, з якими вона живе. Інші п'ятеро нащадків не спілкуються з нею.

Мелісса Слоан / Фото: dailystar.co.uk

Мелісу не лише не запрошують на свята, зокрема весілля, через зовнішність, а й заборонили приходити на похорон мами.

"Мені навіть не дозволили піти на похорон моєї мами через те, який я маю вигляд", - заявила британка. "Вони не хотіли, щоби я була там. Моя сім'я не хотіла, усі родичі. Мені слід було просто прийти. Але насправді все зводиться до моїх татуювань, тож вони не хотіли, щоб я з'явилася. Я повинна була вистояти. Хтось міг би сказати: "Ну, чому ти не пішла потім, коли вони всі звалили?". Але моя мама дуже пишалася б тим, що я роблю те, що я зробила, і про що пишуть у газетах".

Нагадаємо, не так давно Мелісса замаскувала тату макіяжем та показала, який має вигляд. Попри те, що юзери кажуть, що їй так краще, діти жінки це ненавидять.

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