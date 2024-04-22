Жінці заборонили користуватися таксі через ім'я: як її звати

Компанія таксі Uber заборонила користуватися послугами жінці через її ім'я.

Про це пише Daily Star.

Жінку звати Свастіка Чандра. Її ім'я на санскриті означає "удача", але також є назвою сумнозвісного нацистського символу. Вона стверджує, що їй заборонили користуватися послугами, тому що компанія класифікувала її ім'я як "потенційно образливе".

35-річна жінка сказала австралійській програмі A Current Affair: "Одного дня я робила замовлення на їжу, дійшла до етапу оплати, і тут з'явилося вікно з написом: "Ваше ім'я не відповідає дійсності, і вам потрібно змінити ім'я в застосунку". Вони не знають, що індуси використовували це ім'я тисячі років до того, як Гітлер використав його неправильно. Це дуже поширене ім'я. Я особисто знаю ще чотирьох чи п'ятьох дівчат з таким ім'ям. У школі у нас було ще дві або три дівчинки з таким ім'ям – воно означає удачу, і для мене це означає хороші речі. Я дуже пишаюся своїм ім'ям. Я вірю в добро, яке з ним пов'язане, і ні на що його не зміню".

Також читайте Чоловіку заборонили літати через його ім'я: як його звати

Сага тривала п'ять місяців, і фактично Рада індусів Австралії, а також єврейська громада країни втрутилися і захистили її, перш ніж Uber почала діяти. Зараз гінді-спільнота вшановує жінку за те, що вона протистояла Uber, а компанія випустила заяву, де перепросила її.

"Uber прагне сприяти створенню безпечного і доброзичливого середовища для всіх користувачів. З цієї причини Uber має глобальну політику обмеження доступу для користувачів, чиї імена, введені в застосунку, містять потенційно образливі слова. Ми розуміємо, що існують різні культурні нюанси в іменах, і тому наші команди розглядають подібні інциденти в індивідуальному порядку, щоб забезпечити справедливу оцінку кожного облікового запису. У цьому випадку, розглянувши запит Чандри, ми відновили її доступ до застосунку. Ми перепросили її за незручності, яких вона зазнала, і цінуємо її терпіння під час розгляду справи, який зайняв більше часу, ніж ми сподівалися", - зазначили в компанії.

Нагадаємо, раніше Uber поділився списком 50 найдивніших загублених речей пасажирами. Деякі речі дуже унікальні.

Читайте також: