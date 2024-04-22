Жінці заборонили користуватися таксі через ім'я: як її звати

Це ім'я їй дали на Фіджі, де вона виросла.
Компанія таксі Uber заборонила користуватися послугами жінці через її ім'я.
Про це пише Daily Star.
Жінку звати Свастіка Чандра. Її ім'я на санскриті означає "удача", але також є назвою сумнозвісного нацистського символу. Вона стверджує, що їй заборонили користуватися послугами, тому що компанія класифікувала її ім'я як "потенційно образливе".
35-річна жінка сказала австралійській програмі A Current Affair: "Одного дня я робила замовлення на їжу, дійшла до етапу оплати, і тут з'явилося вікно з написом: "Ваше ім'я не відповідає дійсності, і вам потрібно змінити ім'я в застосунку". Вони не знають, що індуси використовували це ім'я тисячі років до того, як Гітлер використав його неправильно. Це дуже поширене ім'я. Я особисто знаю ще чотирьох чи п'ятьох дівчат з таким ім'ям. У школі у нас було ще дві або три дівчинки з таким ім'ям – воно означає удачу, і для мене це означає хороші речі. Я дуже пишаюся своїм ім'ям. Я вірю в добро, яке з ним пов'язане, і ні на що його не зміню".
Сага тривала п'ять місяців, і фактично Рада індусів Австралії, а також єврейська громада країни втрутилися і захистили її, перш ніж Uber почала діяти. Зараз гінді-спільнота вшановує жінку за те, що вона протистояла Uber, а компанія випустила заяву, де перепросила її.
"Uber прагне сприяти створенню безпечного і доброзичливого середовища для всіх користувачів. З цієї причини Uber має глобальну політику обмеження доступу для користувачів, чиї імена, введені в застосунку, містять потенційно образливі слова. Ми розуміємо, що існують різні культурні нюанси в іменах, і тому наші команди розглядають подібні інциденти в індивідуальному порядку, щоб забезпечити справедливу оцінку кожного облікового запису. У цьому випадку, розглянувши запит Чандри, ми відновили її доступ до застосунку. Ми перепросили її за незручності, яких вона зазнала, і цінуємо її терпіння під час розгляду справи, який зайняв більше часу, ніж ми сподівалися", - зазначили в компанії.
Нагадаємо, раніше Uber поділився списком 50 найдивніших загублених речей пасажирами. Деякі речі дуже унікальні.
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