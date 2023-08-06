Жінка 10 років випивала по дві пляшки горілки на день: як це вплинуло на її зовнішність (фото до і після)

Жителька Великої Британії 10 років поспіль випивала по дві пляшки горілки на день. Проте, коли вона відмовилась від алкоголю її зовнішність змінилась.

Про це пише dailystar.co.uk.

35-річна Абі Фелтем почала пити сидр у підлітковому віці з друзями, щоб впоратися зі смертю батька. З 14 років вона вживала алкоголь щодня, а потім все стало ще гірше, коли вона почала мандрувати.

Абі Фелтем під час вживання алкоголю / Фото: dailystar.co.uk

Тоді жінка майже 10 років постійно вживала по дві пляшки горілки на день. Робота в барах допомагала їй приховувати свою звичку, але вона пила, коли "прокидалася і коли відключалася ввечері".

У найгіршому випадку вона випивала дві 700-мілілітрові пляшки віскі та пива на день.

Коли почався Covid, Абі повернулася додому, переїхавши з Канади до своїх батьків у Беркшир, Велика Британія. Повернувшись до своєї дитячої кімнати, вона продовжувала пити, але через три тижні після повернення настав момент усвідомлення. Того дня вона прибирала зі своєї кімнати шість пляшок вина і пива. Жінка вирішила врешті не вживати більше алкоголь. Майже 18 місяців вона вела тверезий спосіб життя, а згодом звернулась до фахівців за допомогою.

Зараз у неї є стабільна робота, стосунки та дім. Вона працює менеджером соціальних мереж і живе в Річмонді, Лондон.

Абі Фелтем після того, як відмовилась від алкоголю / Фото: dailystar.co.uk

Абі, яка пережила багато травм з раннього дитинства, звернулася до алкоголю як до способу впоратися з проблемами психічного здоров'я.

Змалечку в родині Абі було прийнято вживати алкоголь. У дитинстві їй здавалося, що пити алкоголь - це нормально, замість того, щоб мати справу з реальністю. Коли вона стала дорослою, Абі почала постійно відвідувати вечірки, зустрічатися з друзями та незнайомцями. У 23 роки вона вирушила в мандри, де працювала в барах.

Коли жінка пережила розлучення зі своїм хлопцем - вона вживала алкоголь і спробувала наркотики. Як наслідок - втратила роботу.

"Я відчувала себе так, ніби пробігла марафон; останні 10 років мого життя були настільки насиченими і травматичними. Після цього у мене з'явилося величезне бажання одужати. З кожним днем я відчувала себе сильнішою і бачила, як все покращується. Зараз у мене дійсно стабільне мирне життя. У мене є хлопець, і ми разом вже рік", - розповіла жінка.

Нагадаємо, чоловік облаштував таємну квартиру в торговому центрі та жив там роками.

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