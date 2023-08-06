Жінка 10 років випивала по дві пляшки горілки на день: як це вплинуло на її зовнішність (фото до і після)

Життя жінки покращилось після відмови від алкоголю.
Жителька Великої Британії 10 років поспіль випивала по дві пляшки горілки на день. Проте, коли вона відмовилась від алкоголю її зовнішність змінилась.
Про це пише dailystar.co.uk.
35-річна Абі Фелтем почала пити сидр у підлітковому віці з друзями, щоб впоратися зі смертю батька. З 14 років вона вживала алкоголь щодня, а потім все стало ще гірше, коли вона почала мандрувати.
Тоді жінка майже 10 років постійно вживала по дві пляшки горілки на день. Робота в барах допомагала їй приховувати свою звичку, але вона пила, коли "прокидалася і коли відключалася ввечері".
У найгіршому випадку вона випивала дві 700-мілілітрові пляшки віскі та пива на день.
Коли почався Covid, Абі повернулася додому, переїхавши з Канади до своїх батьків у Беркшир, Велика Британія. Повернувшись до своєї дитячої кімнати, вона продовжувала пити, але через три тижні після повернення настав момент усвідомлення. Того дня вона прибирала зі своєї кімнати шість пляшок вина і пива. Жінка вирішила врешті не вживати більше алкоголь. Майже 18 місяців вона вела тверезий спосіб життя, а згодом звернулась до фахівців за допомогою.
Зараз у неї є стабільна робота, стосунки та дім. Вона працює менеджером соціальних мереж і живе в Річмонді, Лондон.
Абі, яка пережила багато травм з раннього дитинства, звернулася до алкоголю як до способу впоратися з проблемами психічного здоров'я.
Змалечку в родині Абі було прийнято вживати алкоголь. У дитинстві їй здавалося, що пити алкоголь - це нормально, замість того, щоб мати справу з реальністю. Коли вона стала дорослою, Абі почала постійно відвідувати вечірки, зустрічатися з друзями та незнайомцями. У 23 роки вона вирушила в мандри, де працювала в барах.
Коли жінка пережила розлучення зі своїм хлопцем - вона вживала алкоголь і спробувала наркотики. Як наслідок - втратила роботу.
"Я відчувала себе так, ніби пробігла марафон; останні 10 років мого життя були настільки насиченими і травматичними. Після цього у мене з'явилося величезне бажання одужати. З кожним днем я відчувала себе сильнішою і бачила, як все покращується. Зараз у мене дійсно стабільне мирне життя. У мене є хлопець, і ми разом вже рік", - розповіла жінка.
Нагадаємо, чоловік облаштував таємну квартиру в торговому центрі та жив там роками.
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