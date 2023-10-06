Жінка 20 років не прибирала свій будинок: який він мав вигляд (фото)

Нещодавно у ньому вперше за довгий час зробили генеральне прибирання.

У будинку жінки, яка не прибирала протягом 20 років, вперше навели лад.

Про це пише Daily Star.

Помешкання стало настільки брудним, що унітаз та раковина були непридатними для використання, а кухня та ванна кімната були покриті вапняним нальотом.

Будинок до прибирання / Фото: James Kilburn / SWNS

Джеймс Кілберн та Кімберлі Треветт, які заснували клінінгову компанію, зуміли відчистити бруд, накопичений за два десятиліття, всього за один день.

26-річний Джеймс сказав: "Нам надіслали серію відео та фотографій, але ми все одно хотіли побачити це на власні очі. Це безперечно була одна з найбільших робіт, за які ми взялися. Там хтось жив, ним просто нехтували, і в якийсь момент він був накопичувачем, тому я думаю, що людина не усвідомлювала, у чому живе".

Будинок до прибирання / Фото: James Kilburn / SWNS

Пару викликали на об'єкт, щоб позбутися будь-яких потенційно шкідливих речовин, перш ніж там розпочнуть ремонт. Будівельники відмовилися навіть увійти до будинку до прибирання.

Будинок до прибирання / Фото: James Kilburn / SWNS

Вони сказали господарці, що впораються за 16 годин, але насправді переймалися, що часу не вистачить, щоб закінчити роботу. Джеймс сказав, що найдовше пара працювала на кухні та у ванній – 80% часу. Через 8 годин будинок сяяв.

Будинок після прибирання / Фото: James Kilburn / SWNS

"Нам просто подобається бачити хороші результати, нам подобається працювати і встановлювати гарні стосунки з нашими клієнтами", - поділилася пара.

Будинок після прибирання / Фото: James Kilburn / SWNS

Нагадаємо, літак здійснив термінове приземлення через пару, яка розкидала гроші. Спочатку пара сварилась з екіпажем літака, а потім між собою.

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