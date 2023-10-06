Жінка 20 років не прибирала свій будинок: який він мав вигляд (фото)

Нещодавно у ньому вперше за довгий час зробили генеральне прибирання.
У будинку жінки, яка не прибирала протягом 20 років, вперше навели лад.
Про це пише Daily Star.
Помешкання стало настільки брудним, що унітаз та раковина були непридатними для використання, а кухня та ванна кімната були покриті вапняним нальотом.
Джеймс Кілберн та Кімберлі Треветт, які заснували клінінгову компанію, зуміли відчистити бруд, накопичений за два десятиліття, всього за один день.
26-річний Джеймс сказав: "Нам надіслали серію відео та фотографій, але ми все одно хотіли побачити це на власні очі. Це безперечно була одна з найбільших робіт, за які ми взялися. Там хтось жив, ним просто нехтували, і в якийсь момент він був накопичувачем, тому я думаю, що людина не усвідомлювала, у чому живе".
Пару викликали на об'єкт, щоб позбутися будь-яких потенційно шкідливих речовин, перш ніж там розпочнуть ремонт. Будівельники відмовилися навіть увійти до будинку до прибирання.
Вони сказали господарці, що впораються за 16 годин, але насправді переймалися, що часу не вистачить, щоб закінчити роботу. Джеймс сказав, що найдовше пара працювала на кухні та у ванній – 80% часу. Через 8 годин будинок сяяв.
"Нам просто подобається бачити хороші результати, нам подобається працювати і встановлювати гарні стосунки з нашими клієнтами", - поділилася пара.
Нагадаємо, літак здійснив термінове приземлення через пару, яка розкидала гроші. Спочатку пара сварилась з екіпажем літака, а потім між собою.
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