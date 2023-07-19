Жінка 2700 разів зателефонувала до поліції: що сталося і чим усе закінчилося

Вона зізналася, чому так робила.
У Японії жінка понад 2761 разів зателефонувала до поліції, пожежної частини та інших екстрених служб.
Про це пише Metro.
Як виявилося, 51-річній Ніроко Хатагамі було самотньо.
Японка телефонувала як зі свого мобільного, так і з інших місць по сусідству протягом як мінімум двох років та дев'яти місяців у період від серпня 2020 року до травня 2023 року.
Ніроко скаржилася на біль у животі, передозування наркотиками, біль у ногах та інші симптоми. Втім, коли приїжджали місцеві служби, вона відмовлялася від медичної допомоги, стверджуючи, що нічого не знала про дзвінки.
Пожежна служба Мацудо, якій врешті-решт набридла жінка, 20 червня подала скаргу до поліції. Її заарештували.
Вона зізналася, що хотіла, щоб хтось її вислухав та приділив увагу.
Нагадаємо, у Нігерії чоловік намагався тиждень плакати, щоб побити світовий рекорд. У результаті, він заявив, що осліп.
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