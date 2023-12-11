Жінка 35 років тому дала клятву залишатися незайманою і переїхала до пустелі: як вона живе (фото)

Жінка живе в албанській пустелі після того, як заприсяглася залишатися незайманою на все життя.

Про це вона розповіла Express.

Дуні дала обітницю безшлюбності близько 35 років тому, внаслідок чого вона назавжди відмовилася від сексу. Стати "буррнешею", як їх називають албанською, також означало, що Дуні взяла на себе зобов'язання "жити як чоловік".

58-річна Дуні не ідентифікує себе як трансгендерку, але її клятва означає, що вона носить чоловічий одяг та постриглася, а також відмовляється від статевого акту. Але перш ніж вона дала обіцянку, Дуні, якій тоді було 23 роки, відхилила приголомшливі 15 освідчень.

Дуні / Фото: Jonathan Buckmaster

"У мене було багато варіантів", - сказала Дуні. "Але я хотіла бути вільною і почуватися іншою. У мене була така можливість, тому що мій батько був дуже освіченим і неупередженим, тому я змогла залишитись незаміжньою. Я казала усім своїм братам і сестрам: "Не одружуйтесь надто швидко. Насолоджуйтеся життям".

Дуні стала буррнешею після смерті її батька, коли в неї були маленькі брати та сестри, про яких треба було дбати. Вона сказала, що втратити батька означало або вийти заміж за когось іншого, або прийняти обітницю і мати можливість служити своїй сім'ї, а не чужій.

Дуні / Фото: Jonathan Buckmaster

Це також зробило її главою сім'ї та означало, що вона могла заробляти гроші. Тепер, живучи в Лепуші – поселенні у сільській місцевості на півночі Албанії – вона оселилася у віддаленому шалі в компанії лише свого домашнього улюбленця ельзаської породи. Вона також є великою шанувальницею збірної Італії з футболу.

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Можливо, її спосіб життя не всім подобається, але Дуні додала, що ніколи не була зацікавлена в тому, щоб вийти заміж.

"Я просто казала: "Ні, ні, ні, мені байдуже, хто цей хлопець". Різні сім'ї приходили до нашого сімейного будинку. Я завжди говорила "ні". Я була дуже сильною, тому більшість хлопців боялися мене, навіть сьогодні вони бояться мене", - додала вона.

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