Жінка 4 роки не може заснути через рідкісне захворювання: вона розповіла про катастрофічні наслідки

Жінка 4 роки не може заснути через рідкісне захворювання: вона розповіла про катастрофічні наслідки

Жінка каже, що вона мріє про нормальний сон.

У Великій Британії 39-річна жінка вже 4 роки не може нормально заснути через рідкісне захворювання, яке називається сомніфобія. Вона розповіла, що через втрату сну постійно почувається втомленою та втрачає пам'ять.

Про це пише thesun.co.uk.

Раніше жінка не страждала через безсоння

Жителька Лондона Малгожата Слівінська розповіла, що раніше у неї був міцний сон і вона ніколи не страждала через безсоння. Проте все змінилось у 2017 році. Тоді вона із родиною повернулась з відпочинку та вперше не змогла заснути. Малгожата стверджує, що після безсоння весь день вона почувалась погано та сподівалась наступної ночі виспатись, проте тоді знову все повторилось.

Витратила усі заощадження на лікування хвороби

Після того, як жінка не спала три тижні, вона звернулась до медиків. Ті їй порекомендували легке снодійне та відпочинок перед сном. Проте це не діяло. Тоді жінка почала пити інше снодійне. Лише після цього їй вдавалось кілька годин поспати, проте ліки викликали залежність. Малгожата Слівінська стверджує, що вона витратила всі свої заощадження, щоб повернути сон: ходила на масажі, терапію до психологів та навіть скористалась гіпнозом. Проте після процедур їй вдавалось поспати лише один раз на тиждень.

На фото Малгожата Слівінська / thesun.co.uk

Через відсутність сну жінка втрачає пам'ять та страждає через панічні атаки

Жінка каже, що відсутність сну призвела до катастрофічних наслідків для її організму: вона втратила працездатність, у не не було сил навіть на те, щоб помити посуд. Також у неї почались панічні атаки.

"Мене постійно болить голова, очі печуть так, що мені здається, що вони горять. У мене майже зникла короткочасна пам'ять, я часто плачу без причин. Вночі я лягаю у ліжко для того, щоб тіло просто відпочило", - каже Малгожата Слівінська.

Жінка продовжує лікування та мріє про повноцінний сон

39-річна жінка каже, що завдяки сину та чоловіку їй простіше переносити захворювання, оскільки вони її підтримують та допомагають.

"Коли я більшу частину дня була, як зомбі, то мій чоловік став годувальником родини. А 14-річний син змушений прибирати вдома та мити посуд, бо є такі дні, коли я через виснаженість не можу встати з дивану", - каже жінка.

Після того, як у жінки діагностували сомніфобію та почали лікування, Малгожата розповідає, що їй вдається спати 2-3 разів на тиждень Жінка каже, що вона намагається ходити по 10 тисяч кроків на день, також вона знайшла роботу. Малгожата додає, що вона продовжує лікування та мріє про сон, який би тривав по 7-8 годин на добу.

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