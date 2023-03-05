Жінка 5 років жила з нестерпними болями у животі – лікарі виявили причину на УЗД

В індійському штаті Керала 31-річна К.К. Харшина протягом п'яти страждала від нестерпного болю у животі через невдалу операцію – лікарі залишили в її тілі щипці.

Харшина протягом багатьох років зверталася до кількох лікарів через нестерпний біль.

Про це пише BBC News.

Сторонній предмет у тілі жінки виявили лише минулого року під час УЗД.

Харшина – мати трьох дітей, всі вони народилися шляхом кесаревого розтину. Двоє дітей народилися у державній лікарні в місті Тамарассері у районі Кожикоде 2012 і 2016 року. А останню операцію їй зробили у лікарні Державного медичного коледжу в районі Кожикоде 2017 року, коли народився її син.

Саме після цієї процедури у жінки почалися сильні болі у животі.

"Коли я поскаржилася, лікарі сказали, що причина – у трьох кесаревих розтинах. Мені також сказали, що багато інших жінок мають такі самі скарги", - розповіла жінка.

Медичні щипці у тілі жінки вдалось виявити лише у вересні 2022 року, коли вона здала аналізи на інфекцію сечового міхура – сканування показало, що всередині її тіла є шматок металу.

Метал виявився щипцями 6,1 см завдовжки і 5 см завширшки, якими лікарі затискають судини під час операцій. Їй зробили ще одну операцію, щоб видалити інструмент.

Жінка поскаржилася міністерці охорони здоров'я штату Віні Джордж, після чого призначили комісію для розслідування справи.

Лікарня державного медичного коледжу Кожикоде провела внутрішнє розслідування. Там заявили, що жодне хірургічне обладнання не пропало, і згадали про дві попередні операції жінки.

Розслідування департаменту охорони здоров'я також не встановило, хто ж винен. Окреме урядове розслідування не змогло відстежити походження щипців – обидві лікарні, де Харшина перенесла операції, не мали записів про інструмент.

Харшина на знак протесту оголосила голодування біля лікарні, вимагаючи покарати винних. Однак лідери місцевої опозиції переконали її припинити голодування, заявивши, що це впливає на її здоров'я.

Харшина припинила голодування, але продовжує сидіти на знак протесту біля лікарні.

Нагадаємо, чоловік відвідав "Діснейленд" 2995 днів поспіль і встановив рекорд (фото).

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