Жінка 58 років здавала кров і встановила світовий рекорд: скільки літрів вона пожертвувала

Вона стала доноркою ще у 22 роки.

Мешканка канадської провінції Альберта встановила світовий рекорд Гіннеса.

80-річна жінка регулярно здавала кров майже 60 років. Про це пише upi.com.

Жозефіна Міхалюк стала доноркою 1965-го, коли їй було 22 роки. За весь час вона здала 203 одиниці крові. Одиниця крові – це приблизно 470 мл. Тож, вона пожертвувала близько 95 літрів.

За словами жінки, на першу здачу крові її вмовила сестра.

"Я вирішила долучитися до неї і це стало початком", - поділилася Жозефіна.

Її група крові (І+) має попит. Міхалюк тішить думка про те, що її кров допомагає іншим людям: "Я відчуваю, що в мені є що віддати. Я можу поділитися з людьми, які цього потребують".

Нагадаємо, нова симуляція віртуальної реальності в Австралії дає людям можливість випробувати, як це померти. Чоловік затестив VR та поділився, як все відбувається.

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