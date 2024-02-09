Жінка 6 років прожила з поліцейським під прикриттям, який шпигував за нею: історія їхнього "кохання"

Жінка поділилася шокувальною історією, як прожила із чоловіком, який виявився поліцейським під прикриттям.

Про це пише Mirror.

Британець Марк Стоун зі своїм довгим волоссям, татуюваннями та пірсингом мав вигляд як захисник навколишнього середовища, але під своєю крутою зовнішністю він приховував темну таємницю.

Його справжнє ім'я було Марк Кеннеді, і насправді він був поліцейським, якого 2003 року відправили жити разом із групою активістів-екологів та шпигувати за ними, передаючи їхні секрети своєму поліцейському начальству та МІ-5.

Під час своєї служби він нібито займався сексом приблизно із 10 іншими жінками. Він був з однією жінкою шість років, перш ніж вона виявила паспорт на його справжнє ім'я.

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Коли у жовтні 2010 року його викрили після семи років роботи під прикриттям, це був випадок, який сколихнув націю. Люди дивувалися, чому поліцейському заплатили за те, щоб він брехав цим активістам, багато з яких не вчинили нічого кримінального. І що ще гірше, чому йому, мабуть, під хибним приводом дозволили зав'язати низку довгострокових стосунків із деякими жінками громади.

Намагаючись знайти свої сонцезахисні окуляри, Ліза (ім'я змінено) наткнулася на паспорт свого партнера і усміхнулася про себе, думаючи, що скористається можливістю, щоб крадькома поглянути на його фотографію. Але її усмішка незабаром змінилася шоком, коли вона помітила, що в його паспорті було інше ім’я – Марк Кеннеді, а не Марк Стоун. Вона почала запитувати, чи був її шестирічний партнер тим чоловіком, яким вона його вважала.

"Я припинила ясно бачити", - пригадала Ліза. "Ми були у відпустці в Альпах, і мені здавалося, що гори пливуть – я відчувала, що втрачаю уявлення про реальність. Я почала шукати трохи більше інформації та знайшла телефон, у якому залишилося мало батареї, але там були повідомлення від двох дітей, які називали його татом. Ви не можете бути у стосунках з кимось протягом шести років і дізнатися, що він має дітей, про яких ви не знали – це ненормально".

У той час як Марк Кеннеді, як стверджується, мав низку стосунків під час своєї роботи як поліцейський під прикриттям, Ліза каже, що вона була його давньою партнеркою, і вони були шалено закохані. Озираючись назад, Ліза каже, що час від часу в неї справді були сумніви, але його очевидна брехня була настільки переконливою, що завжди вдавалося її відмовити. Коли через декілька місяців після поїздки до Альп у його фургоні запитання знову спливли в її голові, вона вирішила продовжити розслідування.

"Коли він повернувся на роботу, я раптово залишилася сама і в мене з'явився час подумати", - поділилася вона. "Я пішла провідати друга, який саме займався дослідженням предків, і я пам'ятаю, як запитала його: "Чи можеш ти знайти кого-небудь?". Пошуки не знайшли нічого для Марка Стоуна, але коли шукали Марка Кеннеді, він знайшов свідоцтва про народження обох його дітей, у яких зазначено, що їхній батько працював офіцером поліції.

Він завжди казав їй, що він технік з мотузкового доступу, тому новина про те, що він офіцер лондонської столичної поліції, шокувала Лізу до глибини душі.

"Я була в нього абсолютно закохана", - розповіла вона. "Те, що я дізналася, що він був офіцером поліції, перевернуло все. Було таке відчуття, ніби пролунав вибух – відтоді все змінилося. Це вириває дно із вашого світу".

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На жаль, не лише Ліза нібито була вбита горем через брехню Марка. Кейт Вілсон зустрічалася з ним два роки і відмовилася від свого права на анонімність, коли 2018 року подала до суду на поліцію, заявивши, що вони порушили її права людини, дозволивши Марку вступати з нею у сексуальні стосунки, приховуючи при цьому, ким він був насправді.

У січні 2022 року слідчий трибунал визнав його дії "зловживанням вищого порядку" і що він "грубо принизив її".

Трибунал встановив, що Кеннеді "вторгся в суть її приватного життя", "завдав їй душевних страждань" і "втрутився в її сексуальну автономію", продемонструвавши "глибоку відсутність поваги" до її "тілесної недоторканності та людської гідності". Їй було присуджено компенсацію у розмірі 229 000 фунтів стерлінгів, але понад 13 років його колишні кохані та друзі все ще борються за правду.

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Марк Кеннеді ще має розповісти свою версію історії публічному розслідуванню, яке має завершитися 2026 року. Але 2011-го він сказав The Guardian, що просто виконував свою роботу. "Моя роль полягала в збиранні розвідувальних даних, щоб можна було провести належну поліцейську діяльність", - сказав віні. "Я брехав, бо брехати було моєю роботою. Я не нечесна людина. Мені довелося брехати, ким був Марк Стоун і звідки він, щоб це було правдою".

Але жінки, які, очевидно, закохалися в нього, кажуть, що вступ у сексуальні стосунки з тими, за ким він шпигував, був неетичним.

"Вже 12 років ми боремося за те, щоб розкрити правду і досягти справедливості", - сказала Елеанор Фейрбрейда, яка також мала короткі стосунки з Кеннеді. "Спочатку я відчула сором, а потім страх після того, як у мене проникли таким чином. Щось подібне потрібно довго долати — це особиста зрада, і вона залишає велику тінь, що нависає над вашим життям. Цього не повинно відбуватися у функціональній демократії – уряд посилає шпигунів, щоб поринути у життя активістів".

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