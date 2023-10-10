Жінка 6 тижнів пила 2,7 л води щодня, щоб покращити стан шкіри: результат був негативним (фото)

Вона розповіла, як експеримент вплинув на її обличчя.

Жінка заради експерименту вирішила пити більше води та подивитися, як це вплине на шкіру її обличчя.

Про це пише Newsweek.

Вона зазначила, що її організм постійно зневоднений. Зазвичай, вона п’є лише каву та чай, а чисту воду вживає лише під час тренування. Це позначилося на її шкірі – вона стала сухою та нееластичною.

Тож вона вирішила випивати 2,7 літра води на день протягом шести тижнів і документувати результати.

Жінка заради експерименту над шкірою пила 2,7 л води щодня / Фото: newsweek.com

Спершу 32-річна жінка пішла до клініки та зробила 3D-сканування обличчя.

"Попри суворий режим догляду за шкірою, я п'ю недостатньо води і намагаюся проводити якнайбільше часу на відкритому повітрі протягом усього року, часто забуваючи наносити сонцезахисний крем, тому я не була надто оптимістичною щодо результатів", - прокоментувала вона.

Результати показали, що на її обличчі були деякі пошкодження від сонця, чого слід було очікувати через відсутність сонцезахисного крему, а також декілька зморшок навколо очей. З текстурою її шкіри було все гаразд, а пори навколо носа та Т-зони трохи розширені. Попереднє сканування показало, що вік її шкіри становить 29 років, що на три роки молодше її фактичного віку.

3D-сканування обличчя до експерименту / Фото: newsweek.com

Жінка поділилася, що на третій тиждень вона майже навчився не забувати пити воду.

"Я виявила, що будильники на телефоні через різні проміжки часу протягом дня допомагають мені контролювати себе і гарантувати, що мені не доведеться випивати все за один раз, тому що я забула про це раніше. Попри це, я маю визнати, що до цього моменту вода мені вже трохи набридла. Я почала трохи оживлювати воду, додаючи свіжий лайм або лимон, можливо, трохи м'яти, просто щоб було цікавіше. Ще я помітила, що до третього тижня я дійсно відчула спрагу та потребу у воді, оскільки моє тіло почало функціонувати по-новому", - пригадала вона.

Якщо через шість тижнів жінка не помітила величезну різницю в стані своєї шкіри, то в самопочутті відбулися значні зміни. Вона почала прокидатися раніше та почуватися краще вранці. Також вона помітила меншу сухість очей.

Після шести тижнів жінка повернулася до клініки для ще одного сканування, щоб побачити, як експеримент вплинув на її шкіру.

Шкіра до і після експерименту / Фото: newsweek.com

Втім, вона була шокована, коли дізналася, що стан шкіри погіршився.

"Лікар сказав мені, що, попри незначне покращення зовнішнього вигляду моїх зморшок, текстура моєї шкіри була "значно гіршою", а мої пори були "значно більшими", - поділилася вона.

Також виявилося, що за ці шість тижнів її шкіра постаріла на 9 років.

3D-сканування обличчя після експерименту / Фото: newsweek.com

Втім, лікар припустив, що протягом наступних шести тижнів ситуація має почати покращуватись, оскільки тіло має звикнути до більш високого споживання води.

Нагадаємо, чоловік 75 днів тестував антивіковий спосіб життя біогакера Браяна Джонсона. Він детально розповів, як це вплинуло на нього.

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